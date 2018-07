Cronache La vera “fabbrica” prima della Fiat. Storia della stazione, dal 1864 ai lavori per via Dante La ferrovia è stato il fattore decisivo della crescita e della modernizzazione della città e la stazione il suo cuore pulsante. Una piccola città nella città con vita autonoma, dotata di ristorante, bar, edicola giornali, sale d’aspetto, servizi igienici, vigilanza. E poi gente, tanta, a tutte le ore del giorno e della notte. La diramazione per Campobasso e Benevento ne accresce l’importanza e toglie dall’isolamento il Molise. Poi gli interventi degli anni Novanta e quello attuale per alleggerire dell’intenso traffico automobilistico il centro cittadino e i discutibili vincoli della Soprintendenza.

di Giovanni De Fanis

Termoli. Sabato 16 giugno per Peppino Perazzelli è stato l'ultimo giorno di lavoro nel "suo" salone da barba all'interno della stazione ferroviaria di Termoli. Dopo cinquantatré anni di onorato servizio è stato costretto a chiudere bottega perché il Dopolavoro ferroviario dovrà essere abbattuto per consentire al suo posto la costruzione di una strada di collegamento tra il piazzale della stazione (piazza Garibaldi) e la Madonnina (piazza Regina Elena).



Non tutto però sarà ridotto in macerie. Là vicino resteranno in piedi due edifici: quello un tempo adibito a “Deposito” per il personale viaggiante (sede di lavoro a terra per capitreno, conduttori e frenatori) e l’ex magazzino della stazione. Il resto sparirà. Anzi, in parte già non esiste più.



La scelta di conservarli non è dei progettisti o del committente (Comune di Termoli) e neppure delle Ferrovie dello Stato, ma della Soprintendenza, che ha ravvisato in essi «caratteri architettonici e stilistici di interesse culturale, la cui soppressione si ritiene possa costituire una riduzione delle complessive valenze paesaggistiche del luogo, che esse contribuiscono a sostanziare costituendo con la stazione un complesso unitario che rimanda ai periodi più antichi della costruzione della ferrovia stessa». In termini più accessibili: ricordano la vecchia ferrovia.



Una valutazione sulla quale esprimere un dissenso ragionato è doveroso, trattandosi di due piccoli fabbricati accessori, separati sin dall’origine dall’edificio principale (detto in gergo “fabbricato viaggiatori”), ciascuno avente «caratteri stilistici e architettonici» diversi. Due fabbricati la cui sopravvivenza condizionerà non poco la funzionalità di un pezzo della strada che si vuole costruire e i relativi marciapiedi.



Negli anni Novanta per costruire la nuova stazione tutta vetro e pannelli di cemento decorativi sono stati abbattuti il serbatoio, il piano caricatore dello scalo merci e il capannone dell’ex “piccola velocità”, tutti facenti parte del complesso originario della stazione di fine Ottocento.Si dovrebbe concludere che chi allora è stato chiamato preventivamente a decidere su quel progetto quantomeno l’ha pensata diversamente.



A conferma di ciò, a Pescara, nell’affrontare lo stesso problema si è scelto di conservare solo la parte centrale del vecchio fabbricato viaggiatori, privandolo persino dei due lunghi corpi laterali che ne erano parte integrante. Sicché oggi di quella antica stazione sopravvivono la parte centrale, i serbatoi e una vecchia locomotiva a vapore. Il resto è un immenso parcheggio.



La stazione che, invece, risulterà al termine dei lavori a Termoli avrà un doppio volto: quello verso sud ne richiamerà l’origine ottocentesca, mentre l’opposto (a nord) è orientato al futuro. Ignoro come possa definirsi un simile insieme, ma è quanto apparirà a seguito della tassativa prescrizione della Soprintendenza del Molise.



Tutto questo, però, riguarda l’oggi. Il passato racconta che il passaggio del primo treno per Termoli è avvenuto un secolo e mezzo fa, il 25 aprile del 1864, giorno in cui fu inaugurato il tratto Ortona-Foggia della linea adriatica di proprietà della “Società per le strade ferrate meridionali”. Un piccolo e disagevole fabbricato di legno fungeva allora da stazione. I lavori per la costruzione di quella in muratura furono avviati solo nel 1885. Ad annunciarlo ai propri lettori è il giornale periodico larinese “Il Biferno” il 28 giugno di quello stesso anno:



«Finalmente la stazione di Termoli costruita in legno perché provvisoria e rimasta tale per lunghi anni, sarà presto costruita in fabbrica, essendo rimasto aggiudicato il lavoro a quell’egregio imprenditore di opere pubbliche che è il Sig. Antonio Buontempo, l’appaltatore che ha costruito tutte le nuove strade di Termoli, per le quali questa è diventata una simpatica cittadina».



L’importanza dello scalo cittadino aumenta in coincidenza dell’apertura, nel 1882, della tratta per Campobasso e Benevento. Divenuta stazione capo tronco di linea, ai treni viaggiatori più importanti percorrenti la linea adriatica è prescritta la fermata a Termoli. Ed è in questo nuovo e dinamico contesto che si sono rese indispensabili altre costruzioni di servizio, quali la rimessa per la sosta e il rifornimento delle locomotive, l’aumento del numero dei binari di stazione, le cabine da ambo i lati per la manovra dei deviatoi, i locali per il personale addetto all’armamento (cantonieri), il dormitorio per il riposo del personale di macchina e viaggiante fuori sede.



Anno dopo anno la stazione diventa il cuore pulsante della città, il centro nevralgico del traffico di merci e viaggiatori interessanti Termoli e l’interno del Molise. Nei suoi locali vi è gente a tutte le ore del giorno e della notte. Durante la guerra 1915-1918 fu anche bombardata, ma senza conseguenze. Negli ultimi anni della seconda guerra mondiale e poi subito dopo, la stazione di Termoli diventa il terminale di un commercio illegale che dalla Puglia muove frotte di borsari neri che qui barattano in prevalenza olio, legumi secchi e vino con la pasta e la farina prodotti sul posto. A seguito dell’armistizio dell’8 settembre del 1943 la stazione diventa il luogo di raccolta e transito per centinaia di militari sbandati, spesso ansiosamente interrogati dalle famiglie termolesi nella speranza di avere notizie dei congiunti dispersi nelle zone di guerra.



Negli anni successivi la stazione di Termoli è stata teatro di un altro fenomeno doloroso: l’emigrazione dall’interno del Molise verso l’Italia settentrionale, la Svizzera e la Germania soprattutto. E poi ancora i treni dei bagnanti, quelli che riportavano dall’estero gli emigranti a votare e i pendolari al lavoro. Un flusso ininterrotto di gente e personale di servizio. E ciò fino alla metà degli anni Ottanta del Novecento.



Con l’arrivo della Fiat, la stazione di Termoli cessa di essere la “fabbrica” più grande della città. Nel periodo di più alta occupazione vi hanno lavorato oltre trecento ferrovieri, distribuiti tra i vari turni di lavoro e i settori di attività. Oggi se arrivano a cinquanta è un miracolo. Un salasso che ha interessato l’intera rete, passata dai duecentotrentamila addetti del 1990 ai poco meno di settantamila odierni.



La primogenitura dell’idea di dotare la città di una strada che collegasse il piazzale della stazione con l’allora unico cavalcavia ferroviario appartiene all’ingegnere Giuseppe Figliola che l’ha inserita nel suo Piano di Ampliamento del 1888. Ripresa con convinzione dal podestà Cieri nel 1929, solo ora, dopo estenuanti procedure è entrata nella fase realizzativa per iniziativa dell’amministrazione comunale in carica.



Figliola in quell’occasione si preoccupa che non si costruiscano fabbricati all’intersezione con l’attuale piazza Regina Elena, dove oggi è prevista la realizzazione di una rotonda, e ne spiega la ragione: «Il largo presso il cavalcavia è necessario, dacché oltre il fatto che ivi convergono molte importanti traverse tra le quali la via Nazionale e la nuova via dalla Stazione, si ha con esso la possibilità di evitare lo sconcio di costruire fabbricati in curva che sorgerebbero se tampoco si volesse seguendo l’andamento della rotabile, raggiungere il cavalcavia». Praticamente un freno alle pressioni speculative che già si manifestavano fortemente a quel tempo, innescate dalla forza attrattiva della ferrovia.



