Cronache Mezzo Molise senza più giornali. I “costi alti” sacrificano il diritto a sapere. E nessuno interviene La distribuzione di quotidiani, settimanali e magazine è gestita in regime di monopolio sia in provincia di Campobasso che di Isernia da una ditta di Caserta. Gli edicolanti non riescono più a sostenere le spese fisse, triplicate, e ormai dei 136 Comuni molisani sono solo 78 quelli raggiunti dal furgone dei giornali. I residenti degli altri 58 (45 a Campobasso e 33 a Isernia) non possono scegliere come informarsi nè cosa leggere. E intanto le edicole e le rivendite chiudono una dopo l’altra. A Campobasso, in meno di 4 anni, 8 le attività che hanno abbassato per sempre la saracinesca. E’ un problema di cultura, pluralismo e diritto all’informazione che viene violato nel silenzio generale. A cominciare da quello degli Amministratori e del governo regionale.

Niente di niente, nemmeno uno straccio di settimanale da leggere sorseggiando un caffè, in relax su una panchina oppure, come è abitudine antica e mai tramontata, in santa pace sul water di casa. Ah già, adesso c’è lo smartphone per quello. Ma chi non ce l’ha? O meglio: chi vuole leggere?



A Portocannone non si può scegliere. «Fino a 10 anni fa circa - ricorda un cinquantenne - i giornali li compravo da un tabacchino che però ha chiuso nel 2016. Ora mi ritrovo completamente scoperto, e mi sento privato di un diritto». Chi vive nel paese e desidera informarsi attraverso la carta stampata, deve accendere il motore dell’auto e arrivare a Campomarino che una rivendita ce l’ha. Non si sa fino a quando, dal momento che di recente l’edicola della piazza principale ha chiuso i battenti per sempre.

Non è l’unica, d’altronde. Solo nel capoluogo di regione, Campobasso, sono otto le rivendite di giornali che negli ultimi 4 anni hanno abbassata la saracinesca. L’ultima qualche settimana fa. Un vuoto che pesa, e penalizza la popolazione costretta giocoforza a trovare fonti di informazione e svago alternative.



E’ il classico gatto che si morde la coda: le edicole chiudono perché i giornali in Molise sono un lusso. E i giornali in Molise sono un lusso soprattutto perché al distributore, l’unico che serve l’intera regione, non conviene arrivare dappertutto. Evidentemente la ditta ha fatto male i conti e dopo aver rilevato tutte le aziende di distribuzione presenti (tre, una Isernia, una a Campobasso e una a Vasto per l’area trignina e la costa molisana) si è accorto che far arrivare il furgone in tutti i centri era eccessivamente dispendioso. Così ha triplicato i costi fissi che devono sostenere le case editrici da un lato e gli edicolanti dall’altro. «Per noi 40 euro a settimana da versare al distributore, anche se possono sembrare una cifra irrisoria, è troppo. Una somma proibitiva – riferisce un edicolante in pensionamento anticipato - per un’attività che incassa pochissimo, parliamo di qualche decina di centesimi per ogni copia venduta. Non si riesce nemmeno a stare in pareggio».



Risultato: dall’elenco delle rivendite che si trovano nei paesi molisani, peraltro abitati in larga parte da anziani che Internet non sanno nemmeno cosa sia, sono spariti un Comune dopo l’altro. Abiti ad Acquaviva? Niente giornali. Tavenna? Scordatevelo. Morrone, Montorio, Montemitro? Niente. Alla Cpl, Diffusione Terra di Lavoro che fa capo a Ferdinando Ceccarelli, non conviene più. L’azienda campana, la cui sede principale si trova a Teverola in provincia di Caserta, ha rilevato ormai da alcuni anni i distributori locali gradualmente: oggi ha il monopolio della distribuzione in Molise, copre tutti i 136 Comuni, 84 in provincia di Campobasso e 52 in quella di Isernia. Copre per modo di dire, perché in realtà, alla data di febbraio 2018, quelli in cui i giornali arrivano sono solo 78. 45 si trovano in provincia di Campobasso, 33 a Isernia. In pratica la metà, con l’aggravante che più passa il tempo e più la situazione peggiora. In un Comune di 2300 abitanti come Pozzilli, i giornali sono il passato. Non si vendono a Pesche, che ha pretesa di una sede universitaria e nemmeno una copia di quotidiano. Né a Monteroduni, e nemmeno a Civitacampomarano, la “capitale” molisana della cultura. L’elenco dei disservizi è lungo.



«A Mafalda – conferma Egidio Riccioni, il sindaco –non abbiamo più i giornali ormai da un bel po’. La rivendita ha chiuso, e non è stata più presa in gestione, dunque siamo scoperti completamente. Ma mi domando come mai non si faccia valere la legge che prevede un incentivo».

Utopia in Molise, dove per andare incontro alle edicole o alle rivendite basterebbe un decimo di quanto la Regione ha stanziato per il “sostegno all’editoria”, denaro che rischia di finire in larghissima parte in mano a editori fin troppi disinvolti, che gonfiano le spese generali e non stabilizzano i giornalisti.

Altrove, in luoghi dove il diritto al pluralismo della informazione è sentito come un dovere da parte degli Amministratori, si sta lavorando a progetti di salvaguardia della rete delle edicole, per trasformarla in rete di servizi al cittadino. L’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha sottoscritto un accordo con la Federazione Italiana Editori Giornali per tutelare la carta, visto che «la funzione dei quotidiani nel dibattito è fondamentale perché, mettendo a confronto opinioni ed analisi, esprimono diverse posizioni su temi di carattere generale e di attualità, consentendo all’opinione pubblica di approfondire l’informazione».



In Molise però i sindaci restano perlopiù in silenzio, con eccezioni che si contano sulla punta delle dita. Qui le “novità legislative volte alla liberalizzazione del sistema distributivo della stampa e della vendita di giornali” non sono arrivate, proprio come i colli di carta profumata di parole. E migliaia di persone restano senza possibilità di informarsi, in un trend che peggiora di mese in mese o di giorno in giorno, un sistema-trappola nel quale incide tutto, anche pochi centimetri di neve che diventano pretesto per tagliare la distribuzionale. E’ la riflessione dell’Associazione Stampa Molise, che interviene nuovamente sul fenomeno: «Sono bastati pochi centimetri di neve, in alcuni centri solo annunciati, per creare gli ennesimi disservizi alla distribuzione dei quotidiani. Nelle zone interne del Molise, da anni, non vengono più consegnati quotidiani e periodici, perché la società che detiene il monopolio del servizio non lo ritiene economicamente conveniente».



Martedì 27 febbraio alla lunga lista dei Comuni senza possibilità di informazione a mezzo carta (58 per la precisione) si sono aggiunte altre decine di paesi rimasti a secco. «La stampa quotidiana è stata recapitata solo in pochissime edicole, quelle sulla direttrice Venafro – Termoli, nonostante non vi fossero problemi alla percorribilità delle strade» continua il presidente di Assostampa Molise Giuseppe Di Pietro, che invoca una soluzione prima di decretare, in Molise, la morte anticipata di quotidiani, riviste, magazine e giornali di settore. «Il tema dell’accesso alle fonti informative è quanto mai attuale e strettamente legato all’assetto democratico della comunità. La denuncia del sindacato dei giornalisti non basta, ma deve trovare sensibilità e riscontri concreti da parte degli editori e del Governo regionale.

L’Associazione della stampa del Molise rimarca, pertanto, la propria disponibilità a trovare soluzioni alternative all’attuale sistema di distribuzione che penalizza le aziende, i lavoratori e i cittadini».



Se no addio diritto a sapere, ad approfondire, a scegliere. Con buona pace dei lettori, degli amanti della carta stampata (che per fortuna resistono) e del tanto sbandierato pluralismo di informazione che da queste parti è un privilegio per un numero sempre più ridotto di gente. (mv) Portocannone ha circa 2500 residenti e nemmeno un posto dove poter acquistare la Settimana Enigmistica. Per non parlare dei quotidiani, dal Corriere della Sera e Repubblica a Primo Piano Molise o al Quotidiano del Molise.sorseggiando un caffè, in relax su una panchina oppure, come è abitudine antica e mai tramontata, in santa pace sul water di casa. Ah già, adesso c’è lo smartphone per quello.A Portocannone non si può scegliere. «Fino a 10 anni fa circa - ricorda un cinquantenne - i giornali li compravo da un tabacchino che però ha chiuso nel 2016.Chi vive nel paese e desidera informarsi attraverso la carta stampata, deve accendere il motore dell’auto eche una rivendita ce l’ha. Non si sa fino a quando, dal momento che di recente l’edicola della piazza principale ha chiuso i battenti per sempre.Non è l’unica, d’altronde.. Un vuoto che pesa, e penalizza la popolazione costretta giocoforza a trovare fonti di informazione e svago alternative.E’ il classico gatto che si morde la coda:Evidentemente la ditta ha fatto male i conti e dopo aver rilevato tutte le aziende di distribuzione presenti (tre, una Isernia, una a Campobasso e una a Vasto per l’area trignina e la costa molisana) si è accorto che far arrivare il furgone in tutti i centri era eccessivamente dispendioso. Così ha triplicato i costi fissi che devono sostenere le case editrici da un lato e gli edicolanti dall’altro.Una somma proibitiva – riferisce un edicolante in pensionamento anticipato - per un’attività che incassa pochissimo, parliamo di qualche decina di centesimi per ogni copia venduta. Non si riesce nemmeno a stare in pareggio».. Abiti ad Acquaviva? Niente giornali. Tavenna? Scordatevelo. Morrone, Montorio, Montemitro? Niente.. L’azienda campana, la cui sede principale si trova a Teverola in provincia di Caserta, ha rilevato ormai da alcuni anni i distributori locali gradualmente: oggi ha il monopolio della distribuzione in Molise, copre tutti i 136 Comuni, 84 in provincia di Campobasso e 52 in quella di Isernia.per modo di dire,In pratica la metà, con l’aggravante che più passa il tempo e più la situazione peggiora. In un Comune di 2300 abitanti come Pozzilli, i giornali sono il passato. Non si vendono a Pesche, che ha pretesa di una sede universitaria e nemmeno una copia di quotidiano. Né a Monteroduni, e nemmeno a Civitacampomarano, la “capitale” molisana della cultura. L’elenco dei disservizi è lungo.. La rivendita ha chiuso, e non è stata più presa in gestione, dunque siamo scoperti completamente. Ma mi domando come mai non si faccia valere la legge che prevede un incentivo».Utopia in Molise, dovedenaro che rischia di finire in larghissima parte in mano a editori fin troppi disinvolti, che gonfiano le spese generali e non stabilizzano i giornalisti.Altrove, in luoghi dove il diritto al pluralismo della informazione è sentito come un dovere da parte degli Amministratori,L’Anci, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha sottoscritto un accordo con la Federazione Italiana Editori Giornali per tutelare la carta, visto che «la funzione dei quotidiani nel dibattito è fondamentale perché, mettendo a confronto opinioni ed analisi, esprimono diverse posizioni su temi di carattere generale e di attualità, consentendo all’opinione pubblica di approfondire l’informazione».volte alla liberalizzazione del sistema distributivo della stampa e della vendita di giornali”in un trend che peggiora di mese in mese o di giorno in giorno, un sistema-trappola nel quale incide tutto, anche pochi centimetri di neve che diventano pretesto per tagliare la distribuzionale. E’ la riflessione dell’Associazione Stampa Molise, che interviene nuovamente sul fenomenoSono bastati pochi centimetri di neve, in alcuni centri solo annunciati, per creare gli ennesimi disservizi alla distribuzione dei quotidiani.«La stampa quotidiana è stata recapitata solo in pochissime edicole, quelle sulla direttrice Venafro – Termoli, nonostante non vi fossero problemi alla percorribilità delle strade» continua ilche invoca una soluzione prima di decretare, in Molise, la morte anticipata di quotidiani, riviste, magazine e giornali di settore. «Il tema dell’accesso alle fonti informative è quanto mai attuale e strettamente legato all’assetto democratico della comunità. La denuncia del sindacato dei giornalisti non basta, maL’Associazione della stampa del Molise rimarca, pertanto, la propria disponibilità a trovare soluzioni alternative all’attuale sistema di distribuzione che penalizza le aziende, i lavoratori e i cittadini». (Pubblicato il 01/03/2018)