Storie di integrazione Attraversa il Mediterraneo col figlio in grembo, un anno dopo lo battezza. Lei è musulmana Era al sesto mese di gravidanza quando è sbarcata sulle coste siciliane dopo un lungo viaggio iniziato in Nigeria: un anno fa mamma Becky ha dato alla luce un bambino all’ospedale Cardarelli e domenica scorsa, assieme a suo marito - richiedente asilo in un Centro accoglienza di Novara - lo ha fatto battezzare da don Vittorio nella chiesa di San Giuseppe Artigiano. Ora la famiglia Desmond, per metà cattolica, per metà musulmana, potrebbe ricongiungersi presto. Hanno fatto da madrina e padrino due operatori del Cas Eden 4.

di Assunta Domeneghetti La famiglia Desmond taglia la torta per Testimony nel Cas Eden. In alto e in homepage un momento del rito cattolico celebrato da don Vittorio Perrella Campobasso. Un anno fa nella chiesa di San Giuseppe Artigiano, a Campobasso, don Vittorio Perrella ha celebrato il primo battesimo di un bambino nato in Italia da una coppia di migranti. Domenica scorsa, 25 febbraio, è toccato a Testimony ricevere il sacramento con il quale i genitori del piccolo hanno donato la sua anima a Dio.

A fare da madrina e padrino al bimbo, nato un anno fa all’ospedale Cardarelli di Campobasso, sono stati due operatori del centro di accoglienza Eden 4, Luca e Irina, i quali, con grande gioia, hanno partecipato al rito d’iniziazione di Testimony alla suo ’nuova’ vita cattolica. Con il tipico vestito nigeriano dai colori giallo e nero, la famiglia Desmond ha potuto ritrovarsi nel capoluogo molisano per poi festeggiare all’interno del centro accoglienza alla zona industriale di Campobasso.



Era ancora nel pancione di mamma Becky quando il bambino è giunto in Italia. Lei, nigeriana, è sbarcata sulle coste siciliane il 30 novembre del 2016, al sesto mese di gravidanza. Condizione, questa, che le ha permesso di essere accolta in Italia con un programma di protezione umanitaria. Becky è musulmana «ma in odore di conversione al cattolicesimo» come spiega il coordinatore del Cas Eden, Salvatore Dell’Oglio. Il marito Jacob, invece, nigeriano anche lui e già cattolico, è arrivato in Italia qualche mese dopo sua moglie ed è stato spedito a Novara. «Ma con questo battesimo è stata avviata anche la pratica per il ricongiungimento familiare». Che sarà Campobasso o Novara, la famiglia Desmond potrà rimanere finalmente unita.



Intanto, prosegue l'attività d'integrazione dei richiedenti asilo in città: alcuni volontari che operano per conto della Sea hanno dato una mano durante questa emergenza maltempo pulendo strade e marciapiedi. «Un modo - come hanno spiegato tante volte i volontari residenti al Cas - per restituire qualcosa alla città che ci sta dando ospitalità».