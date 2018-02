Cronache Da Gam a Amadori: perdeva 18 mln di euro, ora vuole essere l’impianto più moderno d’Europa Con un investimento di 45 milioni di euro la seconda azienda avicola italiana vuole trasformare lo stabilimento bojanese della ex Gam in un’azienda moderna e tecnologicamente avanzata. Entro la fine dell’anno saranno conclusi i lavori all’incubatoio "dove arriveranno 1 milione di uova settimanali e daremo lavoro alle prime 60 persone". Altre 100 addetti saranno assunti quando sarà pronto anche lo stabilimento di trasformazione "e ci sono opportunità per chi alleva polli e galline visto che al momento gli animali dovremo importarli" ha spiegato il dirigente Francesco Berti. Per il governatore Frattura "è una grande occasione per il Molise centrale, grazie per aver investito nella nostra regione in questo momento".

Campobasso. Esattamente un anno fa i vertici di Amadori siglarono un accordo con le parti sociali che ha gettato le basi per il rilancio della filiera avicola molisana.



Oggi, 28 gennaio 2017, a Palazzo Vitale, sede della Regione Molise, è stato illustrato il percorso che da qui alla fine dell’anno porterà alla riassunzione dei primi 30 ex addetti della Gam di Bojano (quelli attualmente in cassa integrazione) e alla riapertura dell’incubatoio «che diventerà il più moderno e certamente il più nuovo D’Europa in cui porteremo 1 milione di uova settimanali» come ha detto Francesco Berti, direttore centrale amministrazione e finanza, controllo e affari societari.



Sono numeri da capogiro quelli di Amadori, la seconda azienda avicola italiana (e la nona alimentare) che ha acquisito i vecchi e vetusti capannoni di contrada Monteverde per produrre pollo biologico e senza antibiotici (quello a marchio Campese) dando al Molise - assieme alla Puglia - un ruolo decisivo in tutto il centro sud.

Con un fatturato che nel 2017 supererà il miliardo e 200 milioni di euro, e i suoi 8000 addetti in tutto il Paese, Amadori - che ha appena firmato la proposta di contratto di sviluppo negli uffici di Invitalia - sarà nella nostra regione con un investimento da 45 milioni di euro. Denaro ripartito tra l’incubatoio, lo stabilimento di trasformazione e gli allevamenti acquisiti e da ristrutturare.

La loro presenza a Campobasso oggi è stata occasione per rimarcare gli impegni del player per creare una filiera dedicata al pollo di alta qualità in Molise.



Assieme a Berti in Regione c’era anche Mauro Masini, direttore centrale operations. I due dirigenti hanno confermato che il nuovo incubatoio «riaprirà entro il prossimo novembre per impiegare i primi 30 lavoratori attualmente in cassa integrazione: un numero destinato a raddoppiare una volta che l’incubatoio sarà a completo regime». La fine dei lavori allo stabilimento di trasformazione, invece, è programmato per il 2021. «Il macello e la sala taglio - hanno spiegato - dedicati alle prime e seconde lavorazioni riassorbiranno non meno di 100 addetti, sempre fra coloro che sono tuttora in cassa integrazione».

La riattivazione dell’impianto produttivo sarà cofinanziata al 40% dal Mise e dalla Regione, attraverso il contratto di sviluppo la cui domanda è stata presentata il 26 febbraio scorso.



Ma c’è dell’altro: gli animali da macellare arriveranno da altri stabilimenti «perché ce ne sarà bisogno». Il passaggio di Berti non è sfuggito all’imprenditore Frattura che ha colto in questa frase l’altra opportunità per i molisani i quali potranno diventare allevatori per Amadori alimentando, oltre alla filiera, il cosiddetto indotto.

«Grazie per aver creduto nel Molise in questo momento, per un’azienda che produceva 18 milioni di euro di perdita il vostro investimento è un bel traguardo. Porto anche i ringraziamenti dei miei assessori Facciolla e Veneziale impegnati nella campagna elettorale e assenti proprio per non mischiare il ruolo istituzionale con quello politico».

(AD) Esattamente un anno fa i vertici di Amadori siglarono unche ha gettato le basi per il rilancio della filiera avicola molisana.Oggi, 28 gennaio 2017, a Palazzo Vitale, sede della Regione Molise, è stato illustrato il percorso che da qui alla fine dell’anno porterà alla riassunzione dei primi 30 ex addetti della Gam di Bojano (quelli attualmente in cassa integrazione) e alladirettore centrale amministrazione e finanza, controllo e affari societari.Sono numeri da capogiro quelli di Amadori, la seconda azienda avicola italiana (e la nona alimentare) che ha acquisito i vecchi e vetusti capannoni di contrada Monteverde per produrre pollo biologico e senza antibiotici (quello a marchio Campese) dando al Molise - assieme alla Puglia - un ruolo decisivo in tutto il centro sud.Con un fatturato che nel 2017 supererà il miliardo e 200 milioni di euro, e i suoi 8000 addetti in tutto il Paese, Amadori - che ha appena firmato la proposta di contratto di sviluppo negli uffici di Invitalia - sarà nella nostra regione con un investimento da 45 milioni di euro. Denaro ripartito tra l’incubatoio, loe glidel player per creareAssieme a Berti in Regione c’era anche, direttore centrale operations. I due dirigenti hanno confermato che ilper impiegare i primi 30 lavoratori attualmente in cassa integrazione: un numero destinato a raddoppiare una volta che l’incubatoio sarà a completo regime». La fine dei lavori allo stabilimento di trasformazione, invece, è programmato per il 2021.«Ile la- hanno spiegato - dedicati alle prime e seconde lavorazioni riassorbiranno non meno di 100 addetti, sempre fra coloro che sono tuttora in cassa integrazione».La riattivazione dell’impianto produttivo sarà cofinanziata aldale dalla, attraverso il contratto di sviluppo la cui domanda è stata presentata il 26 febbraio scorso.«Grazie per aver creduto nel Molise in questo momento, per un’azienda che produceva 18 milioni di euro di perdita il vostro investimento è un bel traguardo. Porto anche i ringraziamenti dei miei assessori Facciolla e Veneziale impegnati nella campagna elettorale e assenti proprio per non mischiare il ruolo istituzionale con quello politico». (Pubblicato il 28/02/2018)