Cronache Neve, il peggio sembra passato. Temperature ancora polari e un po’ di ghiaccio, ma migliora Una spolverata di neve anche se debole su Termoli in tarda mattinata, dopo un risveglio col sole mercoledì 28 febbraio. Sulle strade si circola senza particolari problemi, mentre i marciapiedi di periferia presentano pericolose lastre di ghiaccio. Decine di feriti in pronto soccorso per scivolate e cadute. Il meteo prevede instabilità nelle prossime ore. Solo da giovedì dovrebbe tornare il bel tempo.

Termoli. Nuova spolverata di neve nella tarda mattinata di oggi, 28 febbraio, sulla costa molisana e in particolare su Termoli. Dopo un risveglio con un sole splendente, il cielo si è nuovamente chiuso facendosi scuro dalle 10,30 circa e attorno a mezzogiorno i fiocchi hanno ripreso a cadere proprio quando l’emergenza sembrava terminata. Ma la leggera nevicata è durata pochissimo, un’ora circa, e non c’è stato accumulo sul terreno.



Le strade sono infatti quasi tutte percorribili fin dal mattino con agevolezza. Le circolari hanno potuto percorrere tutte le tratte previste, con qualche disagio al mattino, prima che il sole fosse alto, a Porticone e a Difesa Grande.



Un po’ peggio la situazione marciapiedi. Se in centro quasi tutti sono puliti ed è evidente la quantità di sale gettata da lunedì e persino in queste ore, in periferia va un po’ peggio. Sempre a Difesa Grande e a Porticone si fa più fatica a camminare, ma anche colle della Torre è un quartiere dove l’azione degli spargisale non è stata sufficiente. A San Pietro qualche zona meno battuta presenta delle lastre di ghiaccio e specie davanti al centro commerciale “La Fontana” sono stati segnalati dei pericoli.



Andando verso il centro c’è ghiaccio sia in strada che sul marciapiede di viale d’Italia. Numerosi sono stati gli scivoloni e le cadute nelle ultime ore. Decine di persone hanno avuto bisogno delle cure del pronto soccorso per delle forti contusioni e in qualche caso anche per delle fratture.



La situazione meteorologica odierna appare estremamente instabile. Dopo il sole di stamattina a mezzogiorno in tarda mattinata è tornata la neve. Tuttavia le previsioni meteo non escludono neve anche nelle prossime ore, insieme a cielo coperte e grande freddo. Le temperature restano sempre a ridosso dello zero e in mattinata non hanno superato il +3. Col passare delle ore è previsto che scendano di nuovo sotto lo zero. Solo da giovedì un caldo scirocco dovrebbe portare bel tempo. Il peggio pare passato, ma sarà meglio incrociare le dita. (Pubblicato il 28/02/2018)