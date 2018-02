Cronache "Riapro le scuole". Gli studenti contro il sindaco: insulti e volgarità su Facebook La decisione del primo cittadino di Campobasso di riaprire le scuole dopo due giorni di chiusura a causa del maltempo ha scatenato una valanga di commenti offensivi e critici. "Sono stato combattuto - le parole di Battista - ma ho ritenuto che la città dovesse tornare alla normalità, i negozi dovessero riaprire, i ragazzi dovessero tornare a scuola per la loro formazione piuttosto che restare a casa davanti alla televisione o al computer". Agli insulti dei ragazzi hanno risposto genitori, insegnanti e semplici cittadini che hanno manifestato solidarietà ad Antonio Battista.

Campobasso. «Domani, 28 febbraio, ripresa delle attività didattiche a Campobasso». Apriti cielo. È bastato un messaggio postato su Facebook dal sindaco Antonio Battista per annunciare la riapertura delle scuole dopo due giorni di stop a causa del maltempo per scatenare il finimondo. Insulti, ingiurie, commenti volgari e minacce sui social, in un tam tam impazzito e incontrollato. Un ‘popolo’ di studenti che si è ribellato e lo ha fatto nella maniera più barbara trasformando il popolare social in una piazza virtuale modello Scampia.



Dal loro punto di vista, il ghiaccio e le temperature polari avrebbero causato parecchi disagi rendendo i marciapiedi e alcune strade impraticabili. I problemi principali, a detta di qualcuno, ci sarebbero stati per i residenti dei quartieri periferici e per quelli dei paesi limitrofi al capoluogo dove il sale non sarebbe stato gettato dagli operatori della Sea. Gli stessi che da ieri pomeriggio, 27 febbraio, in vista della ripresa dell’attività didattica, hanno lavorato per liberare dalle lastre di ghiaccio i marciapiedi e le piazzole vicine agli istituti.



Ma le segnalazioni di eventuali disservizi e le (pur) legittime preoccupazioni si sono trasformate con il passare delle ore in una valanga di polemiche e di critiche feroci. Forti, veementi e offensive nei confronti di chi rappresenta la massima istituzione in città, un padre di famiglia che probabilmente mai si sarebbe aspettato una simile mancanza di rispetto. Vittima di giovanissimi ‘leoni da tastiera’, oppure, per utilizzare un’espressione di Umberto Eco, degli “imbecilli” a cui “Internet ha dato diritto di parola”.



Antonio Battista non ha risposto né ha deciso di fare come il sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi, che dopo essere stato offeso per aver tenuto le scuole aperte, ha deciso di sporgere denuncia. «Io ho riflettuto molto prima di decidere se riaprire o meno le scuole, ci siamo consultati con gli esperti del meteo. Sono stato combattuto ma ho ritenuto che la città dovesse tornare alla normalità, i negozi dovessero riaprire, che i ragazzi dovessero tornare a scuola per la loro formazione piuttosto che restare a casa davanti alla televisione o al computer. Se non ci fossero state le condizioni, non avrei riaperto le scuole», il suo sfogo a Primonumero.





Ma quelle offese personali (c’è chi se l’è presa persino con il suo cane) l’hanno deluso e amareggiato. Battista non lo ha nascosto anche se ammette che «c’è un pizzico di dissacrazione in tutti i giovani, noi tutti siamo stati giovani, ma non voglio rinfocolare la polemica». Parole che pronuncia mentre sta lavorando nella sua stanza in Municipio con il telefonino che squilla in continuazione: i messaggi di solidarietà per il sindaco sono stati una valanga, forse anche più numerosi delle offese. Genitori, amministratori (come il sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente e il consigliere regionale Nico Ioffredi) e semplici cittadini hanno reagito duramente a chi ha offeso il sindaco.





C’è chi ha coniato l’espressione “Sono Antonio Battista” ricordando je suis Charlie, la famosa espressione coniata dopo l’attacco terroristico al giornale umoristico francese. Nella bagarre, per fortuna, c’è anche la presa di posizione di alcuni insegnanti. Chissà oggi cosa avranno detto in classe ai loro ragazzi, coetanei di chi ha insultato il primo cittadino. Pierpaolo Giannubilo, professore del liceo Scientifico ‘Romita’ di Campobasso, ha esplicitato sui social la propria condanna: «Volete farvi un’idea della mutazione antropologica irreversibile che sta subendo questa benedetta città? Andate a farvi un giro sulla bacheca del sindaco Battista (a cui per inciso va il mio personale plauso per la gestione stradale della nevicata: l’amministrazione credo abbia svolto un ottimo lavoro), e leggete i commenti analfabeti e i livorosi insulsi di una bella fetta di studenti e genitori sotto il post del sindaco che annuncia la riapertura delle scuole. Siamo al livello dei bruti del Trono di Spade. Da rimanere interdetti». Una condanna ferma dunque, espressa anche da molti consiglieri comunali. E speriamo che tra le mura della loro abitazione abbiano deciso punizioni esemplari anche i genitori di quei ’bravi ragazzi’ che hanno insultato il sindaco. «Domani, 28 febbraio, ripresa delle attività didattiche a Campobasso». Apriti cielo. È bastato un messaggio postato su Facebook dal sindacoper annunciare la riapertura delle scuole dopo due giorni di stop a causa del maltempo per scatenare il finimondo.Dal loro punto di vista,. I problemi principali, a detta di qualcuno, ci sarebbero stati per i residenti dei quartieri periferici e per quelli dei paesi limitrofi al capoluogo dove ilnon sarebbe stato gettato dagli operatori della Sea. Gli stessi che da ieri pomeriggio, 27 febbraio, in vista della ripresa dell’attività didattica, hanno lavorato per liberare dalle lastre di ghiaccio i marciapiedi e le piazzole vicine agli istituti.Ma. Forti, veementi e offensive nei confronti di chi rappresenta la massima istituzione in città, un padre di famiglia che probabilmente mai si sarebbe aspettato una simile mancanza di rispetto. Vittima di giovanissimi ‘leoni da tastiera’, oppure, per utilizzare un’espressione di Umberto Eco, degli “imbecilli” a cui “Internet ha dato diritto di parola”.né ha deciso di fare come il sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi, che dopo essere stato offeso per aver tenuto le scuole aperte, ha deciso di sporgere denuncia. «, ci siamo consultati con gli esperti del meteo.i negozi dovessero riaprire, chepiuttosto che restare a casa davanti alla televisione o al computer.il suo sfogo a Primonumero.Ma quelle offese personali (c’è chi se l’è presa persino con il suo cane) l’hanno deluso e amareggiato. Battista non lo ha nascosto anche se ammette che «c’è un pizzico di dissacrazione in tutti i giovani, noi tutti siamo stati giovani, ma non voglio rinfocolare la polemica». Parole che pronuncia mentre sta lavorando nella sua stanza in Municipio con il telefonino che squilla in continuazione: iGenitori, amministratori (come il sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente e il consigliere regionale Nico Ioffredi) e semplici cittadini hanno reagito duramente a chi ha offeso il sindaco.C’è chi ha coniato l’espressione “ricordando, la famosa espressione coniata dopo l’attacco terroristico al giornale umoristico francese. Nella bagarre, per fortuna, c’è anche la presa di posizione di alcuniChissà oggi cosa avranno detto in classe ai loro ragazzi, coetanei di chi ha insultato il primo cittadino., professore del liceo Scientifico ‘Romita’ di Campobasso, ha esplicitato sui social la propria condanna: «Volete farvi un’idea della mutazione antropologica irreversibile che sta subendo questa benedetta città? Andate a farvi un giro sulla bacheca del sindaco Battista (a cui per inciso va il mio personale plauso per la gestione stradale della nevicata: l’amministrazione credo abbia svolto un ottimo lavoro), e leggete idi una bella fetta di studenti e genitori sotto il post del sindaco che annuncia la riapertura delle scuole. Siamo al livello deiDa rimanere interdetti». Una condanna ferma dunque, espressa anche da molti consiglieri comunali. E speriamo che tra le mura della loro abitazione abbiano deciso punizioni esemplari anche i genitori di quei ’bravi ragazzi’ che hanno insultato il sindaco. (Pubblicato il 28/02/2018) back Attualità

Primo Piano

News

Sport

Gallerie Fotografiche

Punti di Vista

Speciali

Rubriche

Annunci gratuiti

Arte

Cinema

Benessere

Cucina

Giochi

Libri

Musica

Links

c.a.p.

codice fiscale

Cinema MyMovies

elenco telefonico

orario fs

altri links