Cronache Calcinacci in caduta libera dal ponte tra via Corsica e il Porto: pericolo per auto e passanti

Termoli. I vigili del fuoco di Termoli sono intervenuti su viale Marinai d’Italia, poco dopo la rotonda del distributore su viale Corsica per una serie di calcinacci caduti dal ponte che sovrasta la strada e conduce a Rio Vivo.



Due squadre sono arrivate sul posto intorno alle 16.30 di oggi pomeriggio, martedì 27 febbraio, contattati dai passanti che hanno notato a terra calcinacci di diverse dimensioni, finiti sull’asfalto e sul marciapiede che costeggia la ferrovia. Probabilmente, nel momento in cui percorrevano quel tratto di strada a piedi o in auto hanno notato non solo a terra i pezzi di cemento, ma anche alcune parti staccarsi dalla parte alta.



Con i mezzi e l’autoscala, gli uomini del 115 hanno raggiunto il cavalcavia di via Corsica per mettere in sicurezza il ponte e l’area: sono state eliminate le parti pericolanti in attesa del ripristino delle malte e del copriferro. Sul posto anche una volante della Polizia Municipale per far defluire il traffico. Per l’intervento dei pompieri infatti, una corsia è stata chiusa e sull’altra si circolava a doppio senso alternato con massima prudenza.



