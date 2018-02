Cronache Charlie’s Angels alle medie: trovano portafogli con soldi e “indagano” per restituirlo Nadia, Giulia, Rossella e Michela, alunne della II L della media Brigida, protagoniste di un gesto che riscatta i luoghi comuni sugli adolescenti: hanno trovato, vicino scuola, un portafogli con denaro, carte di credito, libretto degli assegni e documenti e dopo aver visto il nome della proprietaria hanno fatto di tutto per rintracciarla e riconsegnarglielo, rifiutando anche la ricompensa offerta loro dalla donna. Una rapida “indagine” nel quartiere andata a buon fine, grazie anche all’aiuto della titolare del negozio di alimentari.

Termoli. Adolescenti maleducati e bulli? Criminali in erba? Nemmeno per sogno. La piccola avventura che vede protagoniste quattro studentesse della scuola media Maria Brigida smantella in un colpo solo tutti i peggiori pregiudizi sulla categoria. Loro si chiamano Nadia, Giulia, Rossella e Michela, frequentano la II L, una classe 2.0. E sono inseparabili. Stavano insieme anche ieri mattina quando, all’uscita da scuola, hanno trovato un portafogli. Giocavano e si divertivano vicino il negozio di Paradisi Sport, poco distante dalla scuola, prima di rientrare a casa. Un’abitudine che le lega, insieme con molte altre piccole azioni quotidiane. Ieri però è successo qualcosa di inaspettato: hanno trovato un portafogli a terra.





Lo hanno raccolto, con quella curiosità tipica dei ragazzi, e hanno notato che conteneva diverse banconote, bancomat, carte di credito e perfino un libretto degli assegni. Oltre a tutti i documenti del legittimo proprietario che, in questo caso, era una donna.

Voi cosa avreste fatto? Loro non ci hanno pensato due volte e senza perdere tempo hanno sguinzagliato un fiuto degno delle Charlie’s Angels (che erano tre, ma lo spirito non cambia…) e si sono messe alla ricerca della signora. Non soltanto sulla base del nominativo ma anche con l’aiuto della titolare del negozietto di alimentari lì vicino, che ha ascoltato il racconto e, addirittura emozionata, ha agevolato le ricerche dell’abitazione e della proprietaria del denaro smarrito.



Così, dopo una rapida indagine, Nadia Cillo, Rossella Cilla, Giulia Coatti e Michela Petti avevano fra le mani tutti gli elementi per arrivare alla donna. E sempre seguendo quel pragmatismo entusiasmante che le accompagna, hanno raggiunto l’abitazione della donna e le hanno riconsegnato il portafogli. Con dentro soldi, libretto, carte di credito e tutto il resto. Davanti a quei quattro “angeli” con le facce pulite e il sorriso aperto la signora, che non vive troppo lontano dalla scuola, si è quasi commossa, insistendo per dare loro una ricompensa che non hanno nemmeno voluto accettare. Della serie: “Abbiamo fatto quello che dovevamo e in più ci siamo pure divertire, ora possiamo andare a pranzo senza problemi”.



Eccolo, il lieto fine di una storia cittadina che butta giù ogni opinione scettica e diffidente sugli adolescenti. Quattro ragazze di 12 anni, un'amicizia straordinaria e un'etica infallibile. Cosa si può chiedere di più?