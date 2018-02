Cronache Le scuole chiuse mercoledì 28: ELENCO in aggiornamento. Torna la neve, attese decisioni A metà pomeriggio torna la neve in tutto il Basso Molise, Termoli compresa, come per altro ampiamente annunciato. Vista la presenza di ghiaccio sulle strade e sui marciapiedi e considerate le sicure gelate notturne, alcuni sindaci hanno disposto la chiusura dei plessi scolastici nei rispettivi paesi. Attesa la decisione del sindaco Sbrocca a Termoli mentre niente lezioni a Vasto, dove molti molisani frequentano le superiori.

Ha ripreso a nevicare in tutto il Basso Molise da questo pomeriggio 27 febbraio. Fra le 17 e le 18 un po’ in tutti i paesi i fiocchi hanno ripreso a scendere, prima a brevi folate e poi intensamente. Anche a Termoli nevica a tratti, ma per ora non si registrano problemi alla circolazione.



Tuttavia le condizioni sono in continuo aggiornamento. Le lastre di ghiaccio favorite dalle temperature sottozero e la probabile formazione di gelate notturne stanno spingendo alcuni sindaci a prorogare le ordinanze di chiusura delle scuole dei rispettivi paesi anche per mercoledì 28 febbraio. Al momento si sa già che non si andrà a scuola a Casacalenda, Ururi, Santa Croce di Magliano, Rotello, Montorio nei Frentani e Montefalcone nel Sannio.



Ma è un elenco che pare destinato ad allungarsi nelle prossime ore. Gli esperti meteo avevano messo in allerta annunciano possibili nuove perturbazioni con neve sulla costa adriatica molisana che nei paesi limitrofi. Interessate anche la zona del frentano e quella del trignino. Anche da meteoinmolise.com erano stati chiari: «non è da escludere altra neve sulla costa». Puntualmente verificatosi.



A Termoli il Centro operativo comunale si è riunito stamattina e ha fatto il punto su ghiaccio e possibili disagi. Un nuovo vertice è in corso questo pomeriggio per valutare l’evoluzione meteo e la possibilità, per ora solo eventuale, di un’ulteriore chiusura delle scuole. Idem a Guglionesi dove i fiocchi gelano all’istante, favorendo la formazione di ghiaccio



Intanto per i tanti ragazzi che frequentano le scuole superiori a Vasto, la bella notizia è già arrivata. Il sindaco Francesco Menna ha disposto un'altra giornata di chiusura delle scuole per ragioni di sicurezza a causa del ghiaccio su marciapiedi e ingressi dei plessi, specie in previsione delle gelate notturne.