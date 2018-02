Cronache Buran si allontana: c’è il sole, ma temperature restano sotto zero. Domani scuole aperte A Campobasso si sta gradualmente tornando alla normalità dopo il veloce passaggio dell’ondata di maltempo. In tarda mattinata un timido sole ha mitigato un po’ le rigide temperature, rimaste sotto lo zero. Ma le condizioni meteo dovrebbero migliorare nelle prossime ore e per questo motivo il sindaco Antonio Battista ha disposto la ripresa delle attività didattiche.

Campobasso. Intorno a mezzogiorno un timido sole che ha fatto capolino tra le nuvole ha mitigato un po’ le temperature. Non nevica da qualche ora, qualche fiocco potrebbe cadere solo nel pomeriggio. Ma il Molise resta sotto zero: temperature rigidissime che, secondo gli esperti, scenderanno ancora nelle prossime 24 ore.



Nel frattempo si prova a tornare lentamente alla normalità: strade libere dalla neve e dal ghiaccio in molte zone del capoluogo. Per questo, dopo un vertice in Municipio, il sindaco di Campobasso Antonio Battista ha deciso di ’riaprire’ le scuole della città. Dunque, domani - 28 febbraio - l’attività didattica riprenderà normalmente.



«La fase più intensa della perturbazione che ha investito buona parte della regione è alle spalle - riferiscono da palazzo San Giorgio - e così, domani 28 febbraio, riprenderanno le normali attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado pubbliche, parificate e paritarie della città di Campobasso».



La riapertura sarà possibile non solo per il miglioramento delle condizioni meteo, ma anche perchè oggi i plessi scolastici saranno oggetto di una particolare attenzione da parte della Sea: gli operatori insomma provvederanno a ripulire piazzole e marciapiedi per evitare problemi al rientro in classe.





Ad ogni modo, il primo cittadino «raccomanda comunque di utilizzare la massima prudenza, di uscire di casa con abbigliamento adeguato e, viste le basse temperature che favoriranno la formazione di ghiaccio, di utilizzare le auto solo se necessario e solo se munite di pneumatici invernali o catene. Si chiede inoltre agli automobilisti di non abbandonare le vetture in mezzo alla strada o davanti agli accessi di edifici pubblici o privati e comunque in tutti quei punti in cui si intralcia il transito dei mezzi di soccorso e il lavoro degli operatori che si occupano dello sgombero neve».



Per questo, per tutta la notte e nella prima mattinata di domani gli operatori Sea continueranno a spargere il sale per facilitare la normale circolazione delle auto e dei pedoni evitando le insidie e i disagi legati alla formazione del ghiaccio. Intanto, dalla municipalizzata il presidente Stefano Sabatini traccia un bilancio dopo la prima ondata di maltempo: il piano neve, nel quale sono stati impiegati circa settanta mezzi dotati anche di gps, ha funzionato.





«Non ci siamo fatti trovare impreparati - le sue osservazioni - considerando che sul piano antineve la struttura aveva a lungo lavorato, e credo che l’opera svolta abbia lasciato soddisfatti i cittadini». Dopo aver ringraziato dipendenti, operai e membri del consiglio di amministrazione per il lavoro svolto, Sabatini rimarca l’importante funzione della sala operativa: quest’anno per la prima volta è stato attivato un numero verde pronto a rispondere alle esigenze della cittadinanza.





Le scuole chiuse mercoledì 28

(Pubblicato il 27/02/2018)