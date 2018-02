Diretta Strade gelate e pericolose, il sale a terra non basta. Scuole chiuse anche martedì. Qui L’ELENCO Una spessa lastra di ghiaccio ricopre le strade della città rendendole estremamente pericolose. L’intenso lavoro dei mezzi spargisale non ha minimizzato il rischio e durante la notte si prevede un ulteriore abbassamento della temperatura. Anche per questo il sindaco di Campobasso ha deciso di sospendere l’attività didattica per la giornata di martedì 27 febbraio. Scuole chiuse anche in molti altri comuni. la situazione più difficile sulle strade che collegano il capoluogo molisano a Termoli e a Isernia. Circolazione complicata anche in direzione dell’ospedale Cardarelli e nelle zone più periferiche. In ritardo i treni per raggiungere Roma. I vigili del fuoco di Campobasso sono dovuti intervenire per trainare un tir in panne e un’auto finita fuori strada. Pompieri in azione pure per il trasporto dei dializzati in ospedale.

Campobasso. In città la colonnina di mercurio è scesa a meno 4 gradi. E durante la notte si prevede un ulteriore calo termico. Non è tanto la bufera di neve a preoccupare, quanto la formazione del ghiaccio. La prevista perturbazione, che dalle 6 di oggi, 26 febbraio, sta interessando Campobasso e l'intera regione, ha portato con sé molti disagi causati dal gelo. La circolazione è difficile proprio perché le arterie sono ricoperte da una spessa lastra di ghiaccio che rendono molto insidioso guidare. Dal centro alla periferia il problema è identico, anche per questa ragione non ci saranno lezioni scolastiche neppure martedì 27 febbraio sia a Campobasso che in gran parte dei comuni molisani. Il capoluogo si trova sotto una coltre bianca alta quasi 30 centimetri. Il vento forte, il temutissimo Buran siberiano, amplifica la sensazione di freddo.

FIAT, SOSPESI ALCUNI TURNI DI LAVORO PER MANCANZA DI MATERIALI 21:41 - I problemi di trasporto dei materiali per realizzare i motori alla Fiat di Termoli hanno imposto una decisione ufficializzata attorno alle 21 di oggi, 26 gennaio. Sospesi i turni di lavoro nella fabbrica metalmeccanica sia stasera, per il terzo turno, che domattina, per il primo turno, per quanto riguarda le aree del cambio C 520 e motore FIRE 8v.

Stasera sospeso anche il terzo turno per l’area del Fire motore 16 valvole.

Le restanti aree lavorano regolarmente, come lavorano regolarmente la logistica, lo staff e i presidi. Il problema è stato causato dalla impossibilità di avere il materiale proveniente dalla Sevel di Val di Sangro per problemi di trasporto.

SCUOLE CHIUSE MARTEDì 27 FEBBRAIO: L’ELENCO AGGIORNATO 19:56 - Questo l’elenco aggiornato dei Comuni che hanno deciso di sospendere l’attività didattica anche domani, 27 febbraio.

In provincia di Campobasso: Baranello, Bojano, Busso, Campochiaro, Campodipietra, Campobasso, Campolieto, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepiccola, Limosano, Lucito, Lupara, Gildone, Ripalimosani, Torella del Sannio, San Giuliano Del Sannio, Oratino, Petrella Tifernina, Pietracatella, Matrice, Montefalcone nel Sannio, Montagano, Macchia Val Fortore, Sant’Elia a Pianisi, Gambatesa, Jelsi, Spinete, Riccia, Roccavivara, Vinchiaturo, Trivento.



Scuole chiuse in provincia di Isernia ad Agnone, Carovilli, Carpinone, Civitanova del Sannio, Frosolone, Isernia, Venafro, Castelpetroso, Poggio Sannita, Macchagodena, Pescolanciano.

LA NEVE CEDE IL TESTIMONE AL GHIACCIO: POCHI SPARGISALE 19:00 - C'è chi questa sera ha deciso di 'mettere il naso' fuori di casa. Per andare al supermercato, ad esempio, o per effettuare qualche servizio. Ad ogni modo, complice la diminuzione dei fiocchi di neve, per le strade più centrali della città si è iniziata a vedere in circolazione qualche auto. I più prudenti, invece, hanno deciso di spostarsi a piedi. Troppo pochi gli spargisale in azione in città, nonostante il rischio ghiaccio. Il che ha provocato le lamentele di alcuni cittadini.

"UN RIPARO PER I SENZATETTO": APPELLO A SINDACI E GOVERNATORE 18:23 - Un riparo al caldo per i senza tetto è stato chiesto dal partito Potere al Popolo che ha lanciato un appello al presidente della Giunta regionale, ai sindaci e ai prefetti di Campobasso e Isernia «affinché si reperiscano, tra gli edifici pubblici, strutture che possano ospitare temporaneamente chi non ha una casa».

Se in altre città l’eccezionale ondata di freddo è stata addirittura causa di morte tra persone costrette a vivere e dormire per strada, «in Molise - scrive Pap - dove la crisi economica e la povertà sono dilaganti, cresce il numero di coloro ai quali vengono tagliati luce e gas o, nel peggiore dei casi, rischiano di venir buttati in mezzo a una strada, perché impossibilitati a pagare l’affitto. Dobbiamo attendere che anche in Molise ci sia una vittima affinché gli organi preposti prendano seriamente in considerazione la gravità di quella che è una vera e propria emergenza sociale?»

SCUOLE CHIUSE ANCHE DOMANI A CAMPOBASSO 16:55 - Il sindaco Antonio Battista ha deciso di firmare l'ordinanza di chiusura delle scuole di Campobasso anche per la giornata di domani, 27 febbraio, a causa del pericolo neve e ghiaccio. Il primo cittadino informa che, viste le temperature sotto lo zero e l'insidia legata alla formazione del ghiaccio, la sala operativa presso la Sea (gestore del servizio di sgombero neve) resterà aperta tutta la notte tra lunedì e martedì ricordando inoltre che in caso di necessità o pericolo i cittadini possono contattare il numero verde 800993380.

- Il sindaco Antonio Battista ha deciso di firmare l’ordinanza di chiusura delle scuole di Campobasso anche per la giornata di domani, 27 febbraio, a causa del pericolo neve e ghiaccio. Il primo cittadino informa che, viste le temperature sotto lo zero e l’insidia legata alla formazione del ghiaccio, la sala operativa presso la Sea (gestore del servizio di sgombero neve) resterà aperta tutta la notte tra lunedì e martedì ricordando inoltre che in caso di necessità o pericolo i cittadini possono contattare il numero verde 800993380.

VOLONTARI CROCE ROSSA IMPEGNATI PER PORTARE PAZIENTI IN OSPEDALE 15:27 - I volontari della Croce Rossa Italiana in provincia di Campobasso e Isernia sono impegnati, proprio in queste ore, nel trasporto di malati presso gli ospedali della Regione. Ma anche nei trasporti di farmaci e soccorsi ammalati e anziani, ai quali prestano assistenza domiciliare. Interventi che vanno avanti dalle prime ore della giornata odierna, e che verranno garantiti anche nel corso del pomeriggio e fino a domani. «Siamo in contatto con i comitati locali per garantire un'assistenza efficace e tempestiva - dichiara il presidente regionale della Croce Rossa Molise Giuseppe Alabastro -. È importante da questo punto di vista il gruppo Croce Rossa Italiana Molise rete emergenza per scambiare informazioni in tempo reale e monitorare costantemente le condizioni meteo e della viabilità in tutta la regione».

TRENI IN TILT, RITARDO DA GUINESS DEL ROMA-CAMPOBASSO: 309 MINUTI 15:22 - Il maltempo ha mandato in tilt i collegamenti ferroviari dalla capitale verso il Molise. «La circolazione ferroviaria - si legge sul sito di Trenitalia - è ancora fortemente rallentata nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono alla Capitale, a causa delle precipitazioni nevose».

Sta viaggiando con un ritardo di 309 minuti il regionale 2353: sarebbe dovuto partire dalla capitale alle ore 9.07 e arrivare a Campobasso alle 12.19. Programmi praticamente sconvolti da Buran: il treno dovrebbe arrivare nel capoluogo molisano alle 17.28. Ossia cinque ore dopo le previsioni.

EMERGENZA NEVE E GHIACCIO IN PROVINCIA DI ISERNIA 14:02 - Criticità anche sulle strade della provincia di Isernia a causa della neve e del ghiaccio. I carabinieri sono intervenuti per fornire assistenza agli automobilisti in panne, in particolare lungo le principali arterie stradali della provincia e alle zone di confine con le regioni Abruzzo, Lazio e Campania.

«I Carabinieri - si legge in una nota - raccomandano di muoversi con i mezzi solo in caso di necessità, e di assicurarsi di circolare muniti di catene o pneumatici da neve. L’Arma fornisce assistenza anche ai dializzati per interventi d’urgenza, così come per la eventuale consegna di viveri o medicinali a persone malate o eventualmente bisognevoli, come le persone più anziane».

Infine, già da ieri sera i militari sono impegnati a far rispettare il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, vale a dire di tutti i veicoli commerciali con massa superiore, a pieno carico, a 7,5 tonnellate, disposto dalla locale Prefettura, su tutta la provincia di Isernia, fino alle ore 24 di domani.

SCUOLE CHIUSE ANCHE MARTEDì 27 IN MOLTI COMUNI 13:51 - Iniziano ad arrivare le prime comunicazioni da parte delle amministrazioni comunali sulla chiusura delle scuole anche nella giornata di domani, 27 febbraio. Per il momento stop all’attività didattica a Baranello, Bojano, Vinchiaturo, Ferrazzano, Roccavivara, Petrella Tifernina, Castropignano, Busso, Campolieto, Lupara, Limosano, Gildone, Ripalimosani, Torella del Sannio, San Giuliano del Sannio, Cercemaggiore, Cercepiccola, Matrice, Macchia Val Fortore. In provincia di Isernia, Carpinone, Civitanova del Sannio, Isernia, Frosolone e Pescolanciano.

SI ’FERMA’ LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO 13:46 - Il Comune di Campobasso ha deciso di sospendere per gli abitanti del centro storico il servizio di raccolta differenziata ’ecostop’ per il pomeriggio di oggi, 26 febbraio.

Sarà ripristinato domani, martedì 27 febbraio, dalle ore 8 in poi esclusivamente in alcuni punti con stazionamento permanente (in via straordinaria): Villa Flora, viale del Castello e piazza Pepe.

SI 'FERMA' LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO 13:46 - Il Comune di Campobasso ha deciso di sospendere per gli abitanti del centro storico il servizio di raccolta differenziata 'ecostop' per il pomeriggio di oggi, 26 febbraio. Sarà ripristinato domani, martedì 27 febbraio, dalle ore 8 in poi esclusivamente in alcuni punti con stazionamento permanente (in via straordinaria): Villa Flora, viale del Castello e piazza Pepe. «Il servizio - spiega l'assessore all'Ambiente Stefano Ramundo - domani sarà concentrato solo in alcuni punti per garantire la raccolta ma soprattutto per non intralciare i mezzi spazzaneve e spargisale. L'amministrazione si scusa per eventuali disagi e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione».

VIGILI DEL FUOCO IN SOCCORSO AD AUTOMOBILISTI E DIALIZZATI 13:41 - Prime criticità per la viabilità regionale e in particolare sulle strade di collegamento tra Campobasso, Termoli e Isernia. Problemi al valico di Castelpetroso e sulla Tangenziale del capoluogo. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per il traino di un mezzo pesante e per soccorrere un automobilista finito fuori dalla carreggiata probabilmente a causa del ghiaccio.

VIGILI DEL FUOCO IN SOCCORSO AD AUTOMOBILISTI E DIALIZZATI 13:41 - Prime criticità per la viabilità regionale e in particolare sulle strade di collegamento tra Campobasso, Termoli e Isernia. Problemi al valico di Castelpetroso e sulla Tangenziale del capoluogo. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per il traino di un mezzo pesante e per soccorrere un automobilista finito fuori dalla carreggiata probabilmente a causa del ghiaccio. Pompieri impegnati anche nel trasporto dei dializzati all'ospedale Cardarelli. (Pubblicato il 26/02/2018)