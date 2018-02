Bene i piani antineve, ma strade gelate. Scuole chiuse anche a Termoli, saltano turni in Fiat

17:05 - Il centro operativo comunale si è riunito in Municipio per analizzare la situazione e studiare interventi per la sicurezza dei cittadini.

In queste ore sul territorio cittadino sono in azione tre mezzi spazzaneve che stanno provvedendo a mantenere pulito il manto stradale.



I mezzi sono in servizio su tre macroaree: il primo nell’area di Termoli nord, sul viadotto Foce dell’Angelo, in via del Mare, nel quartiere Colle della Torre; il secondo in via Corsica, in via Martiri della Resistenza, in via Molinello e in via Asia; il terzo nell’area del quartiere Difesa Grande e nelle zone limitrofe. Allo stesso tempo sono in azione anche due mezzi spargisale.





Inoltre quattro pattuglie della Polizia Municipale sono in fase di monitoraggio sul territorio, pronte ad intervenire in caso di necessità.