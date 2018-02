Burian è arrivato

Bufera di neve e temperature polari: l’insidia è il ghiaccio. Autobus al gelo in città

Nevica dalle 6 di questa mattina, 26 febbraio, una precipitazione che si preannuncia abbondante e che aveva convinto già dalla giornata di ieri il sindaco di Campobasso a tenere chiuse le scuole della città. In moltissimi comuni le lezioni sono sospese anche domani, intanto la circolazione sulle strade si sta rivelando difficile non tanto per i centimetri di neve a terra quanto per la formazione di una spessa lastra di ghiaccio. A Campobasso gli autobus sono rimasti al gelo a causa del malfunzionamento dell’impianti di riscaldamento, il servizio di raccolta della spazzatura al centro storico è stato sospeso per non intralciare i mezzi spargisale e spartineve.

L’assessore all’Ambiente Stefano Ramundo ha fatto sapere ai residenti del centro storico che, per motivi legati alle precipitazioni nevose in corso, il servizio di raccolta Ecostop sarà sospeso nel pomeriggio di oggi e ripristinato domani, martedì 27 febbraio, dalle ore 8 in poi esclusivamente in alcuni punti con stazionamento permanente (in via straordinaria): Villa Flora, Viale del Castello e Piazza Pepe.

Una bufera si è abbattuta sulla città: folate di vento gelido "che tagliano la faccia" soffiano sul capoluogo. In poche ore sono caduti già diversi centimetri di neve. Ma probabilmente si sfiorano i 30 centimetri nelle zone più esposte e alte del capoluogo. Le strade sono bianche. Una spessa lastra ricopre le vie di Campobasso dove il sindaco ha deciso di lasciare a casa gli studenti firmando, già ieri pomeriggio, l'ordinanza di sospensione delle lezioni. Intanto nel capoluogo i mezzi della Sea si sono già messi al lavoro e almeno per ora la situazione della viabilità è sotto controllo. «Più volte - aggiunge Libertone - abbiamo sollecitato l'Asrem per segnalare queste problematiche, che mettono a rischio la salute di noi lavoratori. E vorremmo chiedere se la Regione, che eroga i finanziamenti alla Seac per il servizio di trasporto urbano, controlla se l'azienda fa la manutenzione degli impianti di riscaldamento dei mezzi».