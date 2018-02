Cronache Arriva la neve, scuole chiuse in decine di paesi. Circolazione difficile, diga in controllo Fiocchi bianchi dall’alba di stamane 26 febbraio e tantissimi paesi hanno sospeso le lezioni scolastiche per questioni di sicurezza. Si va a scuola in Basso Molise solo a Termoli e a Campomarino, dove non c’è accumulo di neve e si viaggia tranquillamente. A Campomarino niente scuola martedì 27. Coltre bianca invece nell’area frentana, nel cratere sismico, nella zona trignina e nell’hinterland termolese. Si circola solo con catene montate, mentre in autostrada traffico regolare con pneumatici invernali. Normale stato di pre allerta alla diga del Liscione, ma situazione che non preoccupa. Le previsioni annunciano un ulteriore peggioramento.

Galleria fotografica Alla fine è arrivata, tanto attesa e annunciata, la neve anche in Basso Molise. Dalle 7 circa del mattino i primi fiocchi sono scesi nella zona del frentano, del trignino al confine con l’Abruzzo e in parte nell’hinterland di Termoli, dove c’è stata una spolverata nei quartieri di Porticone e Difesa Grande ma nulla più. Decine di sindaci hanno deciso di chiudere le scuole per oggi, lunedì 26 febbraio.



Già da ieri si sapeva di Ripabottoni e Morrone del Sannio, ma stamane sono arrivate le ordinanze di chiusura scuole a Guglionesi, Petacciato, Montenero di Bisaccia, Mafalda, Tavenna, Larino, San Martino in Pensilis, Ururi, Montecilfone, Santa Croce di Magliano, Montorio nei frentani, Castelmauro, Montefalcone, Portocannone, Palata, Bonefro, Rotello, San Giuliano di Puglia, Colletorto, San Giacomo degli Schiavoni, Casacalenda e Roccavivara. Qualche timido fiocco sulla costa, compresa Termoli, dove la circolazione è buona e le lezioni regolari, così come a Campomarino. In quest’ultimo Comune il sindaco Cammilleri, valutate le previsioni meteo, ha chiuso le scuole per la giornata di martedì 27 febbraio.



Molti gli assenti nelle classi dei plessi termolesi, specie alle scuole superiori dove tanti sono i pendolari che vista la difficoltà a circolare nei rispettivi paesi hanno preferito rimanere a casa. Qualche polemica social, inevitabile al giorno d’oggi, per la decisione del sindaco Sbrocca di tenere gli istituti aperti, ma attualmente non c’è neanche l’ombra di accumulo di neve o ghiaccio sulle strade, quindi nulla che possa giustificare un’ordinanza. In Comune tutti gli uffici tecnici sono comunque pronti per un’eventuale convocazione del centro operativo comunale, in vista di possibili decisioni delle prossime ore. Qualche disagio è stato segnalato nella zona del commissariato per problemi alle linee telefoniche.



Già qualche centimetro sul terreno, sui tetti e sulle strade invece negli altri paesi, sia in Basso Molise che nell’area trignina che sulle zone frentane e del cratere sismico 2002. Da Castelmauro a Tavenna, da Santa Croce di Magliano a Colletorto, una coltre bianca sta ricoprendo case e arterie viarie. La nevicata si è fatta più intensa quasi ovunque dopo le 10,30 e sulle strade si circola a fatica. A Petacciato il sindaco Di Pardo ha ordinato il divieto di circolazione sulla strada chiamata Vaccareccia, cioè il collegamento fra la provinciale 110 e la provinciale 51, appena sotto il centro abitato e verso la zona industriale del paese. Il divieto, per motivi di sicurezza, è valido sia oggi che domani, 27 febbraio.



Dalla Prefettura sono state confermate le restrizioni alla circolazione dei mezzi pesanti. In particolare «il divieto di transito disposto, a decorrere dalle ore 22.01 di domenica 25 febbraio sino alle ore 24 di martedì 27 febbraio, su tutta la rete extraurbana di questa provincia, dei mezzi pesanti di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, riguarda esclusivamente quelli adibiti al trasporto di cose». In autostrada già in azione i mezzi spargisale. Non mancano alcune raccomandazioni: «In caso di sensibile peggioramento delle condizioni meteo, si raccomanda di usare, in ogni circostanza, la massima prudenza». Nessuna interruzione al momento sulle strade molisane, dove si circola con le catene montate. Anche in A14 la circolazione è regolare con il solo divieto imposto ai mezzi pesanti.



Nelle ultime ore si è verificato un brusco abbassamento delle temperature, anche oltre lo zero. Sono condizioni ideali per la neve di cui si parla da giorni, trasportata fin dalla Siberia dal vento gelido denominato Burian. Ieri il Centro funzionale della Regione Molise aveva valutato livelli di criticità da ordinari a moderati in tutta la regione. «sulla base del Bollettino di vigilanza meteorologica per il Molise proseguendo la fase di pre allerta relativa al piano di emergenza diga di Guardialfiera.



Sull’invaso del Liscione la situazione non desta alcuna preoccupazione. In accordo con la Prefettura di Campobasso, l’azienda speciale regionale Molise Acque già da alcuni giorni ha iniziato il rilascio di 40 metri cubi d’acqua al secondo e il livello attuale dell’acqua è di 120,70 metri. «Lo stato di pre allerta è normale in questi casi per le indicazioni della Protezione civile regionale – fa sapere l’ingegnere Carlo Tatti -. Il livello dell’acqua inoltre non sta aumentando, ma tende a scendere».



Queste intanto le previsioni del sito specializzato meteoinmolise.com. «La tanto attesa e temuta colata di gelo prevista già da una settimana ha iniziato a invadere l’Europa nella giornata di ieri. La nostra regione ha iniziato a risentirne gli effetti con un drastico calo delle temperature che si sono portate sotto lo zero di diversi gradi. Nelle prossime ore il gelo si acuirà ulteriormente. Le nevicate che stanno interessando parte della regione in queste ore sono frutto di un fronte perturbato proveniente da ovest. Si tratta di neve molto leggera che cade con diversi gradi sotto lo zero. L’aria gelida di estrazione continentale seguiterà a interessare tutta la penisola fino a tutta la giornata di mercoledì. Laddove si assisterà ad ampli rasserenamenti, sussisterà il pericolo ghiaccio sulle strade». Info e dettagli su



Lunedì: al mattino nevicate da deboli a moderate più probabili tra Molise occidentale e Molise Centrale. In particolar modo potrà essere interessato da nevicate anche il basso venafrano e la città di Isernia. I fenomeni saranno meno probabili tra i Monti dei Frentani e il basso Molise. Venti sostenuti da nord nordovest sulla costa e basso Molise. Temperature in ulteriore diminuzione. Nel pomeriggio-sera graduale miglioramento e cessazione totale dei fenomeni. Nel pomeriggio qualche spruzzata di neve sarà possibile tra costa e Basso Molise. In nottata ampie schiarite. Giornata di ghiaccio su gran parte della regione con temperature in ulteriore diminuzione. In montagna si potranno sfiorare i -10 gradi mentre sul capoluogo si starà tra -5 gradi e -2 gradi. Temperature di poco superiori allo zero anche sulla costa. Si stima un accumulo di neve sul Capoluogo a fine giornata di 10-15 cm, 10 cm a Isernia e 5 cm a Venafro. Accumuli maggiori in montagna. Mari da molto mossi ad agitati. Tratti di strada ghiacciati. Forti gelate laddove il cielo si presenterà completamente sereno.



Martedì: al mattino possibili fiocchi tra costa, Basso Molise e monti dei Frentani più orientali. Probabilità di fenomeni pressoché nulli sul resto della regione con ampie schiarite. Nel pomeriggio-sera situazione immutata con qualche fenomeno possibile solo tra costa e basso Molise. In nottata ancora le aree tra basso Molise e costa potranno essere quelle interessate da spruzzate di neve. Possibile neve a Termoli. Le temperature perderanno ancora qualche grado. Altra giornata di ghiaccio su gran parte della regione. Valori intorno a -10 gradi in montagna, mentre sul capoluogo si viaggerà tra -6 gradi e -3 gradi ,Temperature di poco superiori allo zero anche sulla costa. Vento tesi da nordovest sulla costa, deboli da nordest nell’entroterra. Mari da molto mossi ad agitati.



Mercoledì: al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi sulla provincia di Isernia e Molise Centrale. Nubi più consistenti sulla costa con associate spruzzate di neve. Estesi tratti ghiacciati. Nel pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi. In serata aumento della nuvolosità stratiforme. Temperature stazionarie, che si mantengono su valori simili a quelli del giorno precedente. Venti moderati da nordovest sulla costa, deboli o assenti all’interno. Ancora tratti ghiacciati al primo mattino.



