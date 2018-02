Economia & Lavoro 105 mln dell’Europa che non arrivano alle imprese. "Rischio di perderli per inefficienza" Non si conosce il destino dei finanziamenti assegnati dall’Europa alla Regione Molise per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. Il governo di via Genova non ha mai convocato la Consulta delle professioni, che include Confprofessioni: un unico interlocutore tra la politica e i professionisti molisani per favorire l’accesso ai fondi europei. Ora è finita nel dimenticatoio. "Noi siamo mai stati convocati e ora rischiamo che quei fondi tornino indietro o che vincano burocrazia e clientele". Confprofessioni presenterà il conto ai candidati nel confronto in programma nel pomeriggio al Centrum Palace di Campobasso.

Era nato quattro anni fa sotto le migliori intenzioni: un organismo unitario, composto da professionisti, per favorire l’accesso ai finanziamenti europei. «Costruiamo insieme la programmazione 2014-2020, una programmazione di qualità e rispondente a istanze e aspettative del mondo del lavoro e dei lavoratori. Avere un interlocutore unico che rappresenta la voce delle diverse professioni attive nel territorio non potrà che favorire la creazione delle opportunità di crescita e sviluppo che vogliamo garantire a tutti i nostri cittadini». Parola del governatore Paolo di Laura Frattura, il primo a riconoscere un ruolo strategico a Confprofessioni. A quest’ultimo, si è aggiunto nel 2016 la Consulta delle professioni che racchiude tutti gli ordini e le associazioni professionali e all’interno della quale Confprofessioni aveva nominato pure un proprio rappresentante, la commercialista Katia Gravelli.





Professionisti in grado di rispondere ai bandi e intercettare meglio le risorse dell’Unione europea. In questo modo sarebbero stati convogliati nel migliore dei modi i soldi che Bruxelles invia al Molise e che in molti casi vengono rimandati indietro. Peccato che la ‘macchina’ non si è mai messa in moto, la Consulta delle professioni non si è mai riunita nonostante sul piatto ci siano 105 milioni di euro di fondi europei assegnati alla nostra regione per gli investimenti produttivi, le infrastrutture energetiche e i trasporti sostenibili, la ricerca, lo sviluppo delle aziende e per i professionisti. Un’opportunità per fronteggiare la crisi e sostenere la crescita del territorio.





«Non c’è stata nessuna convocazione della Consulta delle professioni prevista dalla Regione Molise per l’assegnazione degli oltre 105 milioni di euro di fondi europei né abbiamo notizie dei lavori della Consulta», la denuncia di Confprofessioni Molise.



«Eppure – rimarca il presidente Riccardo Ricciardi - da parte nostra è stata sempre rinnovata la massima disponibilità a fornire un contributo e a dare una mano alle categorie dei professionisti. Un interlocutore unico che ancora una volta manifesta la propria volontà a lavorare congiuntamente per rispondere alle esigenze di tanti».





Dunque, nonostante fosse nata sotto i migliori auspici, la Consulta è stata messa in stand-by. «La Regione Molise non ha mai interpellato i liberi professionisti, non si capisce quando, come e perché verranno utilizzati i fondi dell’Unione europea, ma così si creano inefficienze. La Regione ha istituto la Consulta delle professioni e non l’ha mai attuata».



E' una dimenticanza? Un problema politico? Intanto, con questa paralisi, si rischia di rimandare i soldi a Bruxelles senza averli spesi. A Confprofessioni hanno le idee chiare: «Bisogna vincere la burocrazia e le clientele». E per questo chiederanno un impegno ai candidati molisani al Parlamento nel confronto in programma nel pomeriggio di oggi, 27 febbraio, al Centrum Palace.