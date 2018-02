Cronache Messa in sicurezza scuola e lampade al led, il paese si svecchia. "Lavori a costo zero" Partiranno a breve la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico del plesso scolastico e del centro urbano. Lavori attesi da molto tempo che renderanno, da un lato, più sicure le ore di lezione per gli studenti, e dall’altro risparmio sulle bollette per l’ente e per i cittadini. «Finalmente, dopo anni nei quali nulla si è fatto in termini di manutenzione, porremo fine a un problema cronico per il nostro istituto scolastico- dichiara il sindaco Caporicci - E avremo un impianto di illuminazione nuovo e moderno che ci darà benefici economici e ambientali. Due opere a costo zero per le casse comunali».

Il comune di Portocannone beneficerà di 300mila euro di risorse regionali per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico che ospita la scuola primaria e secondaria di primo grado. I finanziamenti arrivano dai fondi Fsc 2007-2013: un progetto ex novo che andrà a riguardare in particolar modo la copertura della palestra, scuola elementare e media.



I lavori andranno a riguardare lo svuotamento dei solai a giardino pensile dalla ghiaia e accessori, la riparazione del tavolato in legno di copertura della palestra, il ripristino delle strutture portanti in cemento armato a vista, l’impermeabilizzazione dei cornicioni e dei pilastri, l’isolamento del solaio della scuola e la copertura ventilata con carpenteria metallica leggera, la copertura della palestra con lamiere in acciaio zincato e parziale sostituzione del pavimento parquet, e finiture in generale. Il progetto di messa in sicurezza è stato approntato in maniera del tutto gratuita dall’architettoAdamo Musacchio. «Abbiamo consegnato il progetto esecutivo a fino novembre in anticipo rispetto il termine ultimo di scadenza di dicembre. Ora siamo in attesa che venga firmato e concesso materialmente il finanziamento. - spiega Musacchio - Dopodiché verrà indetto un bando pubblico per l’assegnazione dei lavori».



Essendo Portocannone un comune al di sotto dei 5mila abitanti e il finanziamento concesso superiore ai 150mila euro, non può in autonomia stilare un bando di gara ad evidenza pubblica ma affidarsi a una centrale unica di committenza, una stazione appaltante che gestisce gare d’appalto per conto delle pubbliche amministrazioni. «Pratiche burocratiche - continua l’architetto - che dovrebbero risolversi a breve termine: siamo fiduciosi di poter disporre il bando di gara e aggiudicare i lavori entro primavera in maniera tale da iniziare la messa in sicurezza al termine delle lezioni scolastiche cosicché, gli alunni, al rientro dalle vacanze estive abbiano un tetto nuovo e sicuro». I lavori, a prescindere dalla data di inizio avranno una durata di 90 giorni, tre mesi.



Soddisfatto il primo cittadino del piccolo centro basso molisano. «Ringrazio in primis il presidente Frattura che si è impegnato in prima persona affinché il progetto potesse essere finanziato e l’architetto Musacchio il quale gratuitamente ha messo a disposizione la sua professionalità per il bene della comunità». «Dopo anni nei quali si è registrata la totale assenza di interventi anche minima di manutenzione, men che meno di messa in sicurezza, da parte della precedenti amministrazioni, finalmente si metterà mano e si risolverà un problema che era diventato cronico il tutto senza che il Comune sborsi un solo euro».



Non solo la messa in sicurezza del tetto della scuola e della palestra ma anche lavori di efficientamento energetico urbano con l’installazione dell’impianto a illuminazione a led. «Attualmente - asserisce il Sindaco - abbiamo un impianto vecchio, obsoleto, pericoloso e molto dispendioso sia dal punto di vista dei costi che da quello prettamente energetico>>.



L’intervento di manutenzione straordinaria e di ammodernamento della rete di pubblica d’ illuminazione riguarderà: la messa in sicurezza dei quadri elettrici ed in generale dei cavi elettrici; la sostituzione dei pali degradati e la completa sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti con nuovi led; la predisposizione Smart City; l’ applicazione dell’ impianto fotovoltaico pari a kWp 20 sulla copertura della scuola.



Nel 2015 la regione Molise «finanziava a fondo perduto i progetti di efficientamento energetico, e quindi di riconversione e sostituzione dell’impianto di illuminazione urbano. Portocannone - asserisce Musacchio - non ha partecipato e diversi comuni, non solo per la non partecipazione di Portocannone, hanno presentato due progetti e entrambi hanno ricevuto il contributo pubblico».



Rispetto ai lavori di messa in sicurezza del tetto della scuola, il bando a evidenza pubblica dovrebbe essere pubblicato entro il mese di marzo. «La riconversione dell’impianto di illuminazione, il suo efficientamento, comporterà un risparmio notevole sulla bolletta della pubblica illuminazione con benefici diretti sulle casse dell’ente e sulla tasche dei cittadini».

