Cronache Tetto in frantumi, tegole volano in centro e pini piegati. I Vigili "lottano" contro il vento Grande lavoro per i vigili del fuoco impegnati a Larino per un tetto volato da una abitazione vicino al vecchio ospedale. Gli uomini del 115 sono intervenuti anche a Santa Croce dove sempre un tetto, rimesso a nuovo di recente, è stato distrutto dal vento in una casa Iacp. Il vento di Libeccio di oggi, giovedì 28 dicembre, sta creando non pochi problemi ai cittadini, costretti a ricorrere all’intervento degli esperti per mettere in sicurezza le aree e le abitazioni anche ad Ururi, Termoli e a Guglionesi.

Tetti in frantumi e tegole volate da metri di altezza. Sono questi i danni maggiori causati dal vento di Libeccio nella giornata di oggi, giovedì 28 dicembre, nel Basso Molise. Emergenze non gravi visto che le aree sono state messe immediatamente in sicurezza e nessuno si è fatto male, che tuttavia hanno richiesto l’intervento di due squadre di vigili del fuoco a Santa Croce di Magliano, dove gli uomini del 115 sono arrivati per un tetto distrutto dalla furia del vento in una casa Iacp di viale Europa.





Era stato anche rimesso a nuovo da poco con una serie di interventi e di migliorie che avevano richiesto un importante impegno economico. Lo stesso impegno economico che dovrà essere messo in conto per sistemare i danni provocati dal vento annunciato dagli esperti con la perturbazione nord-atlantica con pioggia e vento sulla costa e nella zona del Basso Molise. Le tegole rosso scuro infatti sono state letteralmente spazzate vie e ridotte in frantumi, fino a scoprire la parte inizialmente risistemata.





Sulla città adriatica come anche sul territorio circostante, il vento di Libeccio ha soffiato da sud ovest richiedendo un grande lavoro ai vigili del fuoco. Anche a Larino infatti, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 dicembre, sono arrivate le squadre del 115 per un tetto distrutto con le tegole volate via nella zona del vecchio ospedale della città frentana. hanno raggiunto la parte alta dell’edificio con l’autoscala bloccando di fatto la strada di accesso per mettere in sicurezza lo stabile ed evitare che altre parti del tetto volassero con il rischio di ferire i passanti sottostanti. Sul posto anche i tecnici del comune per i sopralluoghi.



Domani mattina, venerdì 29 dicembre, secondo le previsioni meteo ci sarà un lieve peggioramento sul Molise Orientale e sulla costa con brevi piovaschi e un vento che tirerà da Nord/Nord Est e temperature in diminuzione.





