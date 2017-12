Cronache In auto con due bimbi e 12 ovuli di cocaina in tasca: in manette uno spacciatore di 39 anni Aveva nel giubbotto 70 grammi di polvere bianca preconfezionata e pronta per essere venduta, ma è stato fermato a un posto di blocco al confine fra Puglia e Molise. In carcere ieri sera 27 dicembre un 39enne pluripregiudicato di San Severo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Intanto, dopo i reati delle scorse settimane, il 113 ha aumentato la sorveglianza al confine fra la provincia di Foggia e quella di Campobasso.

Campomarino. Aveva nel giubbotto 12 ovuli, per un totale di 70 grammi di cocaina e stava per raggiungere l’obiettivo del suo viaggio, la piazza molisana dove poter spacciare, quando è stato fermato dalla Polizia. Viaggiava con la famiglia e, forse per non dare troppo nell’occhio, anche con i figli nemmeno adolescenti. Ma la perquisizione ha svelato il carico che portava con sé. È finito in carcere ieri sera 27 dicembre un 39enne pregiudicato di San Severo, beccato a un posto di blocco da una pattuglia del 113.



L’operazione si è svolta al confine fra Puglia e Molise, nel territorio di Campomarino, dove di recente la Polizia ha aumentato la sorveglianza proprio per contrastare i traffici illeciti, i furti e le rapine fra la provincia di Foggia e quella di Campobasso con l’impiego di pattuglie del reparto Prevenzione Crimine di Pescara, inviate dal Dipartimento della pubblica sicurezza, proprio in seguito ai numerosi reati che si sono succeduti nelle scorse settimane.



Durante un posto di blocco gli agenti hanno fermato un’auto proveniente da sud, con all’interno una famiglia, compresi due bambini di appena sette anni. totale di 70 grammi di cocaina nascosti nel suo giubbotto.



La droga era evidentemente destinata alla piazza bassomolisana, pronta per essere ceduta. Immediato l’arresto in flagranza di reato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La pm di turno alla Procura della Repubblica di Larino, Marianna Meo, ha disposto l’arresto e il trasferimento nel carcere frentano. Aveva nel giubbotto, per un totale die stava per raggiungere l’obiettivo del suo viaggio, la piazza molisana dove poter spacciare, quando è stato fermato dalla Polizia. Viaggiava con la famiglia e, forse per non dare troppo nell’occhio,. Ma la perquisizione ha svelato il carico che portava con sé. È finito in carcere ieri sera 27 dicembre un, beccato a un posto di blocco da una pattuglia del 113.L’operazione si è svolta al confine fra Puglia e Molise, nel territorio di Campomarino, dove di recentecon l’impiego di pattuglie del reparto Prevenzione Crimine di Pescara, inviate dal Dipartimento della pubblica sicurezza, proprio in seguito ai numerosi reati che si sono succeduti nelle scorse settimane.Durante un posto di blocco gli agenti hanno fermato un’auto proveniente da sud, con all’interno una famiglia, compresi due bambini di appena sette anni.Il conducente, 39enne pluripregiudicato in San Severo, è stato perquisito e trovato in possesso di 12 ovuli preconfezionati che contenevano unLa droga era evidentemente destinata alla piazza bassomolisana, pronta per essere ceduta. Immediato. La pm di turno alla Procura della Repubblica di Larino, Marianna Meo, ha disposto l’arresto e il (Pubblicato il 28/12/2017)