Cronache Case sulla spiaggia a RioVivo, stop al caos. C’è la legge per tracciare i confini demaniali Dopo un secolo di confusione e centinaia di contenziosi tra privati e Demanio, risolta la situazione della zona sud di Termoli grazie a un emendamento dell’onorevole Laura Venittelli inserito nella Legge Finanziaria. L’agenzia del Demanio, col ministero delle Infrastrutture, ridefinirà la linea di demarcazione tra suolo demaniale e suolo non demaniale. “Chi è andato fuori regola subirà le conseguenze, ma tanti altri che hanno operato legittimamente e si sono ritrovati in questa confusione potranno finalmente mettere un punto a una vicenda che si trascina da sempre e penalizza centinaia di residenti” ha detto la Parlamentare dem nel giorno dello scioglimento delle Camere. Sollevato il sindaco Sbrocca, con lei al tavolo: “Importantissimo risultato per la nostra città”.

Un momento della conferenz stampa in Comune. Sopra e in home una foto di RioVivo dall’alto (Nicola De Sanctis) Termoli. RioVivo avrà una linea demaniale, e finalmente si saprà chi è in regola e chi no, cioè chi ha costruito fuori dalla fascia di rispetto, quella “inviolabile”.

Dopo decenni di confusione grazie alla quale è stato fatto il bello e il cattivo tempo, dopo un secolo di ambiguità sui confini di proprietà dello Stato, che in più occasioni ha rivendicato la “sua” terra senza avere alcuna certezza sui suoi limiti, arriva una legge. Un emendamento che apre, nella Finanziaria del Governo Gentiloni, a una nuova linea di demarcazione che tracceranno l’Agenzia del Demanio e il ministero delle Infrastrutture.



Prima non potevano farlo, non c’erano gli strumenti normativi e quindi non si poteva agire in alcun modo. Ora possono. Merito del comma 508-ter che dispone una nuova delimitazione della fascia demaniale marittima compresa nel territorio di Termoli secondo quanto fatto, oltre dieci anni fa, a Campomarino. L’iniziativa è della parlamentare dem Laura Venittelli, alla quale va riconosciuto il merito di aver risolto, con l’aiuto concreto del sindaco Angelo Sbrocca e della struttura comunale adriatica, una “patata bollente” che si trascina praticamente da sempre.



«Problema serio per Termoli, che andava avanti da tantissimi anni e vedeva ancora giudizi in corso» ha detto il primo cittadino, riconoscendo a Laura Venittelli «un risultato importante» e ricordando come non più di un anno e mezzo fa era stato cercato un punto di incontro col Direttore dell’Agenzia del Demanio che però «aveva lasciato poche speranze alla città». Indispensabile perciò una legge ad hoc, unica via per mettere il punto alle guerre di Tribunale e al proliferare di caos in una zona dove sono tante le abitazioni, e dove i residenti si sono ritrovati a fare i conti perfino con l’arrivo delle camionette delle forze dell’ordine che minacciavano lo sgombero coatto.



Molte delle abitazioni sono state realizzate dopo la guerra e ampliate successivamente su terreni concessi agli ex combattenti dal podestà che «erano un acquitrino, non c’era nulla, tantomeno acqua e luce» ricordano i più anziani tra i cittadini che hanno affollato la Sala Consiliare dove la mattina di giovedì 28 dicembre è stato dato l’annuncio. «Mio nonno aveva una casetta che è passata a mio padre e poi a me, una situazione comune a tante famiglie da queste parti» dice un altro cittadino che vive a RioVivo e che ha dovuto sostenere anni di ricorsi a colpi di carte bollate per vedersi riconosciuto il diritto a stare lì, «dove non posso comunque fare nulla, nemmeno mettere un cancelletto davanti casa perché rischio di invadere il terreno dl demanio».



Il fatto è che quale sia questo terreno del demanio, da dove cominci e dove finisca, nessuno lo sa. La vecchia linea di demarcazione alla quale si fa riferimento è del 1912, ma è una linea senza riscontro sulle carte, senza i cosiddetti “punti fiduciari” in base ai quali è possibile stabilire un confine.

«In questa situazione – ha spiegato l’onorevole Venittelli – non è mai esistita una regola, un punto fermo che potesse farci dire cosa è demanio e cosa non lo è. Il risultato è che chi è andato fuori dalle regole, cioè ha costruito su suolo demaniale, l’ha fatto franca, e tantissimi altri che invece si trovano all’interno della legalità hanno passato guai e si sono ritrovati risucchiati in questa confusione».



L’emendamento approvato e inserito nella Finanziaria rimedia a un “vulnus”, a un vuoto legislativo, e mette al riparo le case legittime da ulteriori problemi che si trascinano nelle varie corti «con cause portate avanti dal professor Giovanni di Giandomenico – ha precisato il sindaco Sbrocca - che tutela le persone ma con la difficoltà innescata finora dall’assenza di chiarezza».



«Questa legge stabilisce una regola – ha continuato Laura Venittelli – e equipara Termoli e San Salvo a Campomarino, che nel 2004 ha avuto la legge, una legge che inspiegabilmente in quel frangente aveva escluso Termoli. Non abbiamo mai saputo il perché di questo schiaffo alla città, che lascia intuire motivazioni di natura politica. la strada verso la soluzione dei contenziosi si sblocca immediatamente. «A partire da domani chiederemo al Ministero dei Trasporti di tornare a Termoli a tracciare finalmente, dopo 105 anni, la linea di demarcazione sulla base delle indicazioni catastali».



Chi ha realizzato sul demanio dovrà abbattere, tutti gli altri potranno tirare un sospiro di sollievo. «Si farà quello che dice il catasto, non vogliamo essere privilegiati ma vogliamo essere uguali a Campomarino, avere lo stesso diritto e le stesse garanzie. Questo fermando che gli abusi edilizi a RioVivo, come ha mappato il Comune di Termoli, non ci sono e comunque sono limitati a piccole cose, una veranda o una finestra aperta. Se fosse una zona di abusi l’Agenzia del Demanio non avrebbe fatto il lavoro che invece ha fatto, venendoci incontro e accogliendo gli strumenti di legge per risolvere il problema».



«L’emendamento di Laura Venittelli – la precisazione del sindaco Sbrocca – ha effetto retroattivo e sana ai sensi di legge la spina di RioVivo. Grazie a lei, al nostro parlamento che ha raggiunto un importante risultato nel quale nessuno sperava più di tanto. Invece è stato possibile affrontare e risolvere un punto spinoso di diritto».

Un ringraziamento da parte di Sbrocca e Venittelli alla struttura comunale di Termoli che ha messo insieme con competenza e velocità l'istruttoria per l'emendamento approvato prima in commissione e poi in aula. «Loconte, Crema, Marinucci sono stati esemplari». Il Comune beneficerà della norma direttamente, visto che fino a questo momento non ha potuto mettere in cantiere alcun progetto edilizio e turistico a RioVivo, nemmeno un B&b. Ora, con la demarcazione che a gennaio sarà tracciata sulla base delle mappe catastali, si dovrebbe rimediare anche a questo. (Pubblicato il 28/12/2017)