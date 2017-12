Cronache Falso annuncio di lavoro in Fiat sul web, truffatore beccato dopo raffica di denunce I Carabinieri hanno rintracciato l’autore della truffa segnalata pochi giorni fa su primonumero.it da un giovane di San Martino in Pensilis. All’Arma erano giunte infatti diverse denunce simili che hanno portato a quest’importante risultato. Dietro il falso annuncio di lavoro su internet per conto della Fiat c’era infatti un 43enne pugliese che chiedeva di versare sul suo conto Postepay 81 euro prima dell’assunzione. Adesso è stato denunciato.

Termoli. È stato rintracciato l’uomo che si nascondeva dietro a un falso annuncio di lavoro su internet nel quale prometteva assunzioni in Fiat dopo il versamento di 81 euro sul proprio conto Postepay. Si tratta di un 43enne pugliese, identikit molto vago che tuttavia corrisponde per sommi capi a quello già segnalato proprio da primonumero.it in un articolo di poche settimane fa, nel quale uno dei ragazzi adescati da quell’annuncio truffa aveva raccontato il modus operandi di questa persona.



Un uomo che era arrivato a fornire un codice fiscale, al fine di ottenere il versamento della somma che spacciava per necessaria allo svolgimento delle visite mediche preliminari alle selezioni per l’assunzione. E da quel codice fiscale si poteva risalire a parte dell’identità dell’uomo, nato nel 1973 in località Canosa di Puglia. Oggi i carabinieri hanno denunciato un 43enne residente nella provincia di Bari. Non combacia del tutto ma ci va molto vicino.



Dietro quel fantomatico dottor Capelli col quale firmava le mail, celato dall’indirizzo di posta elettronica letto l’annuncio su internet e avevano sognato di poter finalmente trovare l’agognato posto di lavoro nella fabbrica di Rivolta del Re.



Decisiva, per risalire all'identità del truffatore, è stata la collaborazione della dirigenza Fiat di Termoli che ha favorito poi i delicati accertamenti tecnici compiuti dai carabinieri. All'Arma dei Carabinieri di Termoli sono giunte nei giorni scorsi numerose denunce che hanno fatto scattare l'indagine, arrivata poche ore fa a un punto di svolta. Per molti di quei giovani, l'amara scoperta della truffa è avvenuta soltanto quando si sono davvero recati allo stabilimento Fca molisano e qualcuno ha detto loro che quel posto era un miraggio, frutto di una truffa in piena regola. (Pubblicato il 28/12/2017)