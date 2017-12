Cronache Un’app che conta i preservativi venduti in farmacia: il Comune la compra. "Obbligati" Il Municipio ha investito 207 euro per una applicazione per cellulare capace di calcolare il numero dei profilattici venduti nelle sue due farmacie, quella di via Emilia e quella di via XXIV Maggio. Dal 1 gennaio, infatti, scatterà un obbligo di legge che impone ai fornitori di beni e servizi tramite distributori automatici di inviare per via telematica i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Campobasso. Il Comune di Campobasso ha acquistato un applicazione cellulare capace di calcolare quanti preservativi si vendono nelle sue due farmacie. Se fosse già Carnevale si potrebbe pensare a uno scherzo: una app in grado di misurare quanto sesso sicuro fanno i campobassani a cosa può mai servire? E la domanda sorge ancora più spontanea se si pensa che a pagare questa applicazione sono i contribuenti.

In realtà il Comune non ha potuto fare altrimenti perché dal 1 gennaio scatterà un obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate per tutti i soggetti che erogano beni e servizi utilizzando distributori automatici. E dunque anche per le due farmacie municipali di via Emilia e via XXIV Maggio – le uniche ancora di proprietà di palazzo San Giorgio – che avendo macchinette per i profilattici fuori dal negozio un po’ datate sono costrette ad adeguarsi alla nuova normativa.





La determina dirigenziale pubblicata sul sito di Palazzo San Giorgio è chiara: “ai fini dell’adempimento fiscale, è necessario o acquistare un’apposita applicazione mobile certificata per l’invio dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, tramite cellulare Android, oppure acquistare un’applicazione per la quale l’invio automatico dei dati potrà avvenire tramite il distributore stesso, se quest’ultimo è tecnologicamente adeguato”.

Per fortuna non è stratosferico il costo: 207 euro, di cui 85 euro per la fornitura dell’app e 122 per il canone annuale.

La ditta che si è aggiudicata l’appalto è la stessa (o meglio è partner di un’altra società) che ha fornito i distributori automatici di profilattici nelle farmacie comunali di Campobasso.

Il suo nome? MicroHard. E non poteva essere altrimenti! Per fortuna non è stratosferico il costo: 207 euro, di cui 85 euro per la fornitura dell’app e 122 per il canone annuale.(o meglio è partner di un’altra società)Il suo nome? MicroHard. E non poteva essere altrimenti! (Pubblicato il 27/12/2017)