Cronache A fuoco il tetto di una palazzina, serata di paura per tre famiglie salvate dai vigili del fuoco L’incendio, probabilmente legato a un malfunzionamento della canna fumaria, si è sviluppato nel tardo pomeriggio in una abitazione di Difesa Grande. Tre i nuclei familiari residenti nell’edificio, evacuato per ragioni di cautela nell’attesa di un sopralluogo approfondito che verrà svolto nelle prossime ore. Sul posto la squadra del 115 del distaccamento di Termoli, che ha spento le fiamme e assistito le famiglie.

Termoli. Forse la fuliggine e la sporcizia accumulata nella canna fumaria la causa dell’incendio che si è sviluppato sul tetto dell’abitazione. Un tetto realizzato con assi e travi di legno, e quindi particolarmente vulnerabile alle fiamme, che hanno rovinato la giornata di festa e relax delle tre famiglie residenti nello stabile.



E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, 26 dicembre, in una palazzina del quartiere di Difesa Grande a Termoli, dove sono arrivati di corsa i vigili del fuoco del distaccamento adriatico per sedare il rogo e mettere in salvo gli inquilini.

La squadra del 115 è arrivata subito dopo l’allarme, lanciato da alcuni residenti dello stabile. L’intervento tempestivo, con i vigili saliti sul tetto con gli estintori, ha scongiurato danni più gravi e ha evitato che il fuoco potesse propagarsi al resto dell’edificio, che è stato evacuato per ragioni di cautela.





Le tre famiglie che abitano lo stabile sono andate via, a trascorrere la notte ospiti di parenti e amici, nell’attesa che un sopralluogo approfondito che si svolgerà nelle prossime ore, in grado di valutare con precisione la portata delle conseguenze e le condizioni di abitabilità.



Il rogo ha coinvolto il tetto fatto di assi e travi in legno, e la probabile causa sarebbe scaturita, sulla base delle prime ricostruzioni, da da fuliggine che ha preso fuoco all’interno della canna fumaria. Tanta paura per gli inquilini, assistiti dai vigili del fuoco, ma fortunatamente nessun problema per le persone. che si è sviluppato sul tetto dell’abitazione. Un tetto realizzato con assi e travi di legno, e quindi particolarmente vulnerabile alle fiamme, che hanno rovinato la giornata di festa e relax delle tre famiglie residenti nello stabile.i, dove sono arrivati di corsa i vigili del fuoco del distaccamento adriatico per sedare il rogo e mettere in salvo gli inquilini.Le tre famiglie che abitano lo stabile sono andate via, a trascorrere la notte ospiti di parenti e amici, nell’attesa che un sopralluogo approfondito che si svolgerà nelle prossime ore, in grado di valutare con precisione la portata delle conseguenze e le condizioni di abitabilità.Il rogo ha coinvolto il tetto fatto di assi e travi in legno, e la probabile causa sarebbe scaturita, sulla base delle prime ricostruzioni, da da fuliggine che ha preso fuoco all’interno della canna fumaria. (Pubblicato il 26/12/2017) back