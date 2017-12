Presepe/5 Famiglie, medici, operai e commercianti. Insieme per raccontare la storia di Gesù Centinaia di persone in fila per il Presepe Vivente allestito dopo vent’anni di assenza nell’area della chiesetta Madonna delle Grazie. Una storia raccontata dagli stessi protagonisti, divisi tra narratori itineranti ad accompagnare i gruppi e gli attori nelle capanne. Operai, commercianti, mamme e papà con figli e poi studenti e veterinari: insieme, in un lungo cammino spirituale con suor Marzia e le altre consorelle, che ha trovato l’apice nella rappresentazione che narra la storia di Gesù.

di Elena Berchicci Termoli. Buona la prima, anzi ottima. A guardare le centinaia di persone in fila sin dall’apertura per il Presepe Vivente allestito davanti alla chiesetta della Madonna delle Grazie. In quasi due mesi quello spazio così piccolo si è trasformato. Tra palme montate per non svelare ciò che c’era all’interno, operai al lavoro per montare le scene e costruire casette, spazi nuovi per far immergere attori e pubblico nell’antica Betlemme.



E quei lavori, così insoliti e nuovi per la città hanno raccolto ogni giorno la curiosità di chi arrivava alla rotonda vicina all’ex caserma dei carabinieri di Termoli e volgeva lo sguardo ad uno spazio in trasformazione. E proprio quella curiosità si è trasformata nella pazienza e nell’attesa di capire cosa ha preso vita dietro le palme. E si è concretizzata con i tanti cittadini arrivati puntuali martedì 26 dicembre davanti all’ingresso per l’apertura.



In un’atmosfera suggestiva, illuminata solo dal calore e dalle fiamme del fuoco, 150 cittadini si sono messi alla prova. «E in gioco» raccontano. Sono operai, insegnanti, infermieri e poi commercianti, veterinari e anche studenti. Genitori e figli, famiglie intere per vivere un’esperienza diversa.



«Abbiamo cominciato un percorso spirituale individuale - racconta una delle protagoniste nelle vesti di massaia - e anche di gruppo, visto che con suor Marzia abbiamo costruito un vero e proprio viaggio di crescita con tutti gli altri. Poi ci ha proposto di far rivivere la nascita di Gesù e abbiamo accettato entusiasti».

Senza prove, senza troppe pretese perché «siamo persone semplici e non vogliamo fare di certo gli attori - rivela una veterinaria nelle vesti della moglie del fabbro - ci proviamo e ci stiamo anche divertendo».



Divisi in gruppo e guidati da un narratore rigorosamente in abiti antichi, gli attori hanno raccontato recitando la storia della nascita di Gesù tra fabbri, massaie, venditrici di tele e stoffe e poi la casa di Erode e il censore a raccogliere nomi.



Si sono aiutati a vicenda, «sono un fabbro nella vita - racconta un fabbro vero nelle sue vesti quotidiane anche sulla scena - ho messo a disposizione il mio lavoro per allestire alcuni spazi e sono rimasto anche a recitare, la prima volta per me ma devo dire che mi piace far parte di questo gruppo».



Un gruppo grande che si è aperto a tutti, come a Luigi, un senzatetto della stazione che si è cimentato tra chiodi e martelli. «Infondo riesco ad adattarmi a qualsiasi cosa e poi è un bellissimo momento di condivisione». Per chi vorrà, potrà vedere il presepe il prossimo 30 dicembre dalle 17. A guardare lesin dall’apertura per il Presepe Vivente allestito davanti alla chiesetta della Madonna delle Grazie.. Tra palme montate per non svelare ciò che c’era all’interno, operai al lavoro per montare le scene e costruire casette, spazi nuovi per far immergere attori e pubblico nell’antica Betlemme.E quei lavori, così insoliti e nuovi per la città hannodi chi arrivava alla rotonda vicina all’ex caserma dei carabinieri di Termoli e volgeva lo sguardo ad uno spazio in trasformazione.. Earrivati puntuali martedì 26 dicembre davanti all’ingresso per l’apertura.In un’atmosfera suggestiva, illuminata solo dal calore e dalle fiamme del fuoco,» raccontano. SonoGenitori e figli, famiglie intere per vivere un’esperienza diversa.- racconta una delle protagoniste nelle vesti di massaia - e anche di gruppo, visto che conPoi ci ha proposto di far rivivere la nascita di Gesù e abbiamo accettato entusiasti».Senza prove, senza troppe pretese perché «siamo persone semplici e non vogliamo fare di certo gli attori - rivela una veterinaria nelle vesti della moglie del fabbro -».rigorosamente in abiti antichi, gli attori hanno raccontato recitando la storia della nascita di Gesù tra fabbri, massaie, venditrici di tele e stoffe e poi la casa di Erode e il censore a raccogliere nomi., «sono un fabbro nella vita - racconta un fabbro vero nelle sue vesti quotidiane anche sulla scena - ho messo a disposizione il mio lavoro per allestire alcuni spazi e sono rimasto anche a recitare, la prima volta per me ma devo dire che mi piace far parte di questo gruppo».Un gruppo grande che si è aperto a tutti, come a«Infondo riesco ad adattarmi a qualsiasi cosa e poi è un bellissimo momento di condivisione». Per chi vorrà, potrà vedere il presepe il prossimo 30 dicembre dalle 17. (Pubblicato il 27/12/2017) Altri articoli sullo stesso argomento:

Maria e Giuseppe di metallo, i pastori fatti di viti. E Gesù nasce nel vascello e in vespa (23/12/2017)

Suor Lucilla e il catechismo sui generis prima del pranzo. Tutte le religioni intorno al Presepe (24/12/2017)

Fatta a mano e con un omaggio a Termoli: la Natività donata in memoria di una donna speciale (17/12/2017)

La capanna di Betlemme tra coralli e conchiglie. Presepe per marinai di Tommaso Cappella (15/12/2017)