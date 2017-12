Cronache Otto scippi in 10 giorni. L’ultimo in via Carducci: donna presa alle spalle e derubata della borsa Il giorno di Natale un altro episodio con lo stesso modus operandi degli scippi precedenti. La vittima stava rientrando nel suo appartamento in via Carducci ma davanti al portone di casa è stata immobilizzata alle spalle, strattonata e derubata della sua borsa. Non ci sono elementi utili a identificare il borseggiatore che agisce al buio, e intanto gli investigatori consigliano di stare attenti e tenere il necessario in tasca invece che nella borsa, specialmente se si è donne e sole.

Campobasso. Otto scippi in dieci giorni. Dopo l’episodio accaduto in via San Lorenzo che ha visto vittima una anziana di rientro a casa - presa di mira, aggredita, strattonata e derubata - il giorno di Natale un altro caso in via Carducci. Lato opposto della città rispetto all’ultimo caso, ma stesso modus operandi. La donna che stava rientrando nel suo appartamento, davanti al portone di casa é stata immobilizzata alle spalle, strattonata e derubata della sua borsa.





Per fortuna non ha riportato alcuna conseguenze, in un altro caso invece una delle otto vittime dei giorni scorsi ha subito persino una frattura al braccio.

Nessuna delle vittime, finora, ha saputo fornire una descrizione agli investigatori sull’aggressore. Forse proprio per il fatto che il malvivente (o i malviventi, perché non è escluso che siano due) agisce colpendo al buio e prendendolo le vittime di spalle.





