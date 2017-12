Economia & Lavoro Atm, il Natale sarà amaro lo stesso. I lavoratori: "Stipendi non ancora accreditati" La Regione e Finmolise versato il solo mese di ottobre sui conti correnti dei lavoratori che da sei mesi non percepiscono lo stipendio, ma molti di loro potranno usufruire del compenso soltanto dopo le feste. "Speravamo di poter fare finalmente la spesa per il pranzo del 254 dicembre e regalare un po’ di normalità alle nostre famiglie, non è così".

Campobasso. Le feste non saranno meno amare - come invece era stato annunciato - per i dipendenti di Atm che non prendono lo stipendio dal mese di luglio.

Non è servito il Natale a velocizzare i tempi né a riflettere sul fatto che famiglie (in particolare quelle monoreddito) magari speravano in queste festività non per regalare smartphone, tablet e play station ai propri figli, ma soltanto un po’ di normalità. Che invece è stata negata.

E’ vero: Regione e Finmolise nei giorni scorsi (il 20 dicembre) hanno accreditato sul conto corrente la mensilità del mese di ottobre. E dunque "tanto per cominciare non sono due mensilità e mezzo" confessano gli stessi autisti.





L’erogazione è stata possibile grazie ai fondi erogati dalla Regione stessa e grazie alle anticipazioni messe a disposizione dalla finanziaria regionale.

Ma è anche vero che molti lavoratori quel denaro, lo percepiranno materialmente soltanto dopo le feste perché i tempi bancari sono lunghi e perché quella serie di operazioni che doveva servire a ripristinare diritti violati e mancanze ancora da chiarire, è arrivata forse troppo tardi rispetto agli scioperi, ai reclami che da mesi i lavoratori Atm portano avanti.

Questa mattina alcuni di loro, dopo aver contattato la nostra redazione telefonicamente, hanno palesato tutto il loro disagio e la mortificazione di dover trascorrere ancora un Natale "di stenti e rinunce", in particolare per i propri figli. E "ci mortifica ancora di più perché comunque lavoriamo e sacrifichiamo buona parte delle nostre giornate festive e non, scegliendo dunque di mettere da parte le nostre famiglie in cambio del nulla".

Speravano di poter "fare la spesa almeno il giorno della Vigili di Natale - dicono - e invece i soldi molti di noi li otterranno materialmente sul conto corrente dopo le feste".

"Questa mattina ho controllato se c’erano i soldi - spiega un autista - e invece al saldo disponibile è continuata a comparire la voce ’zero’. Niente soldi, niente cena della vigilia, niente Natale. Niente di niente. Che amarezza".





Gli autisti da sei mesi non percepiscono lo stipendio dalla loro azienda. Poi nei giorni scorsi al termine di un lungo confronto era stato definito un meccanismo finanziario per poter riequilibrare le pendenze dovute.

«L’impegno mantenuto era di garantire i servizi di trasporto ai cittadini, un bisogno sociale primario, e allo stesso tempo ricostituire un clima di fiducia tra i lavoratori – aveva spiegato il presidente della Regione Molise Paolo di Laura Frattura -. Grazie a quanti, all’interno delle strutture coinvolte, si sono prodigati per consentire un iter veloce e garantire dunque l’erogazione degli stipendi ai lavoratori in tempi rapidi. L’impegno preso era quello di corrispondere subito due mensilità arretrate e invece, soprattutto grazie al lavoro di Finmolise e del suo amministratore delegato Paolo Verì, siamo riusciti ad erogare complessivamente due stipendi e mezzo».





