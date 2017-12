Cronache Blitz alla centrale dello spaccio, trovate dosi di eroina e cocaina. Arrestati un uomo e una donna I carabinieri hanno fatto irruzione ieri sera 22 dicembre in un’abitazione di Portocannone dove c’era un continuo via vai di persone, molte delle quali continui consumatori di droga. All’interno della casa, nonostante il tentativo di nasconderle, diverse dosi di cocaina ed eroina per un totale di 60 grammi. In manette un 40enne e una 30enne, entrambi del posto. Proseguono le indagini per possibili sviluppi.

Portocannone. Avevano trasformato l’abitazione in una mini centrale dello spaccio, ma quel continuo movimento di giovani, molti dei quali conosciuti come consumatori di droga, ha insospettito i carabinieri. Ieri sera 22 dicembre a Portocannone il blitz che ha portato all’arresto di due persone, un uomo di 40 anni e una donna di 30, entrambi già noti alle forze dell’ordine per spaccio di stupefacenti, ma non legati da parentela. Nella casa utilizzata come luogo di scambio dose-denaro, i militari hanno trovato un totale di 60 grammi fra eroina e cocaina.



È stato quel continuo andirivieni di persone, in special modo giovani del posto ma probabilmente anche qualcuno di fuori paese, ad attirare l’attenzione dei militari della Stazione di Campomarino. È nata così l’indagine che ha avuto il suo culmine poche ore fa. Accertata la presenza di una piccola centrale dello spaccio che riforniva Portocannone, i carabinieri hanno fatto scattare un vero e proprio blitz. Hanno fatto irruzione nell’appartamento del 40enne e l’hanno trovato assieme alla 30enne che armeggiava con diverse dosi di droga, pronte a essere vendute. In pochi attimi i due hanno provato a nascondere la “roba”, ma non ce l’hanno fatta. Il personale dell’Arma ha trovato alcune dosi anche nel terrazzino dell’abitazione.



In totale un quantitativo pari a 60 grammi fra eroina e cocaina è stato sequestrato, mentre i due responsabili sono stati condotti alla caserma di Campomarino, la titolare sul territorio di Portocannone che è sprovvista di stazione dell'Arma. Dopo i necessari accertamenti è scattato per entrambi l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trasferito al carcere di Larino, mentre la donna è rinchiusa nel penitenziario femminile di Chieti a disposizione dell'autorità giudiziaria. Intanto proseguono le indagini a cura dei Carabinieri della Stazione di Campomarino e non si escludono possibili sviluppi sullo spaccio a Portocannone e dintorni.