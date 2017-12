PRESEPI/3 - 19esima edizione Maria e Giuseppe di metallo, i pastori fatti di viti. E Gesù nasce nel vascello e in vespa Nell’edizione del 2017 dell’esposizione al Castello svevo sono 38 i presepi in esposizione di cui 31 in gara. Tanta creatività e fantasia anche per questa edizione con presepi nati nella tanica di benzina, nel vascello che si muove e poi nella vespa e con la pasta modellante. Come ogni anno, l’iniziativa organizzata dall’associazione Amici del Borgo Vecchio, richiama tanti appassionati dal Molise, dall’Abruzzo e qualcuno anche dalla Puglia. Sabato 23 dicembre l’apertura e sabato 6 gennaio la premiazione, con due classifiche: quella del popolo e quella degli esperti. Con la speranza dei grandi numeri, in fatto di presenze e visitatori.

di Elena Berchicci Termoli. La legge della fisica vuole che nulla si crei, nulla si distrugga e tutto si trasformi e in effetti, a guardare i presepi della 19esima edizione della mostra organizzata dall’associazione Amici del Borgo Vecchio, è proprio così. Visto che qualunque cosa per gli artisti della Natività può diventare l’ambientazione perfetta per la nascita del Bambinello.



Così una tanica di benzina aperta ospita una rappresentazione minuziosa e pure microscopica, una vascello in movimento che sembra solcare i mari accoglie personaggi e animali. E poi una vespa, vera, privata delle gomme, diventa l’imponente struttura in cui inserire la storia più famosa del mondo.



I pezzi di ferro e di metallo si trasformano e da viti e tasselli prendono forma Maria, Giuseppe e il Bambinello e gli altri personaggi del presepe, senza dimenticare gli animali. Sono 38 i presepi allestiti, di cui 31 in gara. Pronti ad essere giudicati dal popolo e dalla giuria di esperti. Che sia in legno, che sia una scatola, di pasta modellante, o di pietra, la particolarità del Presepe è proprio questa: adattarsi a tutto e mantenere sempre quella bellezza e quel fascino che suscitano curiosità e meraviglia negli occhi di chi guarda. Che sia un adulto o un bambino.



E poi ci sono i grandi classici, il mare, le stelle marine, il trabucco, il castello e i lavori minuziosi e precisi. Quest’anno, nell’esposizione inaugurata sabato 23 dicembre al castello svevo, c’è davvero di tutto. Presenti all’evento il vescovo che ha sottolineato il valore del Presepe e la vice sindaco Maria Chimisso.



«Confidiamo nelle presenze e nei numeri - confida il presidente dell’associazione Salvatore Marinucci - visto che abbiamo toccato negli anni passati anche le dieci mila presenze».



I presepi si potranno ammirare e soprattutto votare il 24 dalle 11 alle 12.30, il 25 dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20, il 26 dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20, e poi il 27 con la visita dedicata ai diversamente abili sempre dalle 17.30 alle 20, sabato 30 dicembre invece sarà aperta solo il pomeriggio dalle 17.30 alle 20 e l’ultimo dell’anno invece solo la mattina dalle 11 alle 12.30. La legge della fisica vuole che nulla si crei, nulla si distrugga ee in effetti, a guardare i presepi dellaè proprio così. Visto che qualunque cosa per gli artisti della Natività può diventare l’ambientazione perfetta per la nascita del Bambinello.Così unaaperta ospita unae pure, una vascello in movimento che sembra solcare i mari accoglie personaggi e animali. E poi una vespa, vera, privata delle gomme, diventa l’imponente struttura in cui inserire la storia più famosa del mondo.daprendono forma Maria, Giuseppe e il Bambinello e gli altri personaggi del presepe, senza dimenticare gli animali. Sono 38 i presepi allestiti, di cui 31 in gara. Pronti ad essere giudicati dal popolo e dalla giuria di esperti. Che sia inche sia, dio di, la particolarità del Presepe è proprio questa: adattarsi a tutto e mantenere sempre quella bellezza e quel fascino che suscitano curiosità e meraviglia negli occhi di chi guarda. Che sia un adulto o un bambino.E poi ci sono i, il, le, il, ile i lavori minuziosi e precisi. Quest’anno, nell’esposizione inaugurata sabato 23 dicembre al castello svevo, c’è davvero di tutto.Presenti all’evento il vescovo che ha sottolineato il valore del Presepe e la vice sindaco Maria Chimisso.«Confidiamo nelle presenze e nei numeri - confida il presidente dell’associazione Salvatore Marinucci - visto che abbiamo toccato negli anni passati anche le».il 24 dalle 11 alle 12.30, il 25 dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20, il 26 dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20, e poi il 27 con la visita dedicata ai diversamente abili sempre dalle 17.30 alle 20, sabato 30 dicembre invece sarà aperta solo il pomeriggio dalle 17.30 alle 20 e l’ultimo dell’anno invece solo la mattina dalle 11 alle 12.30. Le immagini nella galleria fotografica (Pubblicato il 23/12/2017) Altri articoli sullo stesso argomento:

Fatta a mano e con un omaggio a Termoli: la Natività donata in memoria di una donna speciale (17/12/2017)

La capanna di Betlemme tra coralli e conchiglie. Presepe per marinai di Tommaso Cappella (15/12/2017)