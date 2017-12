Società & Costume Giovanni Teberino ‘sposa’ religiosità e tradizione: l’abbraccio tra presepi e Misteri Per la decima edizione della mostra dedicata alla natività, una delle figure simbolo del Corpus Domini campobassano realizza una commistione interessante e propone ‘I Misteri del Natale’, che sarà possibile visitare tutti i giorni fino al 7 gennaio. “Un modo per omaggiare il nostro grande patrimonio che custodiamo nel Museo – spiega Teberino –. Ogni Mistero ha il suo presepe abbinato, questa è la particolarità di quest’anno”.

Campobasso. Un presepe per ciascun Mistero. E tante altre opere d’arte. Per la decima edizione della mostra dei presepi, Giovanni Teberino – erede degnissimo della sua famiglia che nel capoluogo fa rima con Misteri – ha voluto fare le cose in grande, operando una commistione dal sapore gustosissimo tra il Natale e il Corpus Domini, tra le sensazioni puramente religiose e la tradizione più sentita dai campobassani. L’ha voluto chiamare ‘I Misteri del Natale’, non a caso. E il risultato è entusiasmante, come testimoniano le centinaia di persone che non vogliono perdersi per niente al mondo l’annuale visita alle natività.



Il palcoscenico migliore, naturalmente, è il Museo di via Trento che ospita gli Ingegni del maestro Saverio Di Zinno, dove l’esposizione resterà aperta fino al 7 gennaio. Un viaggio tra le cinquanta miniature artistiche dedicate alla nascita di Gesù molto appassionante. Per la prima volta è stato esposto il presepe di famiglia che ha oltre due secoli: «E’ uscito da casa Teberino per la prima volta il presepe che si faceva nel mobile di casa, risale alla fine del 1700 – spiega Giovanni – ed è stato tramandato di generazione in generazione. Ha un valore affettivo enorme».



L’amore per i presepi nasce in famiglia, naturalmente: «A casa si faceva sempre il presepe, ricordo che nel 1976 mia nonna mi regalò la prima capanna. E da allora in casa si facevano due presepi, quello grande di mio padre e quello piccolo in un angoletto». Teberino ci regala ricordi indelebili legati all’amore che metteva il papà Cosmo quando si accingeva a fare il presepe: « Non dimenticherò mai le mani di mio padre. Particolari che forse a volte ci sfuggono, fortunatamente poi ritornano, quasi a scandire la permanenza del tempo. Mani rugose e gentili, ferme e commosse frugavano tra le varie scatole e io, il piccolo di casa, restavo lì fermo ad osservare. In un angolo mia nonna Antonietta, vedendo la mia attenzione, mi faceva trovare i pastorelli e una capannina per il mio piccolo presepe. E così iniziò la mia passione: la stessa che nutro per i Misteri di Campobasso». Particolari che forse a volte ci sfuggono, fortunatamente poi ritornano, quasi a scandire la permanenza del tempo. Mani rugose e gentili, ferme e commosse frugavano tra le varie scatole e io, il piccolo di casa, restavo lì fermo ad osservare. In un angolo mia nonna Antonietta,».



Come detto, per la decima edizione Teberino ha voluto unire il presepe ai Misteri: «Un modo per omaggiare il nostro grande patrimonio che custodiamo nel Museo. Ogni Mistero ha il suo presepe abbinato, questa è la particolarità di quest'anno». E' possibile visitare la mostra tutti i giorni: nei feriali dalle 16 alle 19.30, nei festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. (Pubblicato il 24/12/2017)

