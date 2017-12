Cronache Obiettivo 2018: un museo per il "tesoro" della città, la collezione più preziosa del centro-sud Entro il prossimo anno il Macte ospiterà a rotazione e circa 450 capolavori di arte contemporanea donati negli ultimi 61 anni alla città di Termoli dagli artisti del Premio, ideato da Girolamo Lapenna. Alle battute finali la catalogazione completa della collezione, che sarà ospitata anche in musei e gallerie nazionali ed internazionali. Il sindaco Angelo Sbrocca punta anche a un finanziamento aggiuntivo per realizzare, sul terreno adiacente all’edificio di via Giappone, una biblioteca di arte moderna e contemporanea e una sala restauro.

Termoli. Risorto dalla polvere, strappato finalmente all’abbandono e all’oblio. Se ne parla da anni, le promesse per “riportare alla luce la collezione Termoli” si sono sprecate. Ma, a conti fatti, alle parole non sono seguite azioni concrete. Adesso però ci siamo, perché la catalogazione delle circa 450 opere donate alla città dagli artisti del Premio Termoli nel corso di sessant’anni è quasi pronta. Ed entro il 2018, annuncia il sindaco Angelo Sbrocca – uno che, gli va dato atto, non “spara” se non ha il supporto dei fatti – il Macte ospiterà la collettiva. Potrebbe sembrare una notizia riservata agli “addetti ai lavori”, ma il fatto che Termoli possa contare su una struttura dove esporre in maniera permanente le tele che hanno fatto la storia recente dell’arte (italiana, ma non solo) è invece motivo di soddisfazione generale e generale fiducia. Perché turismo significa anche questo.



E in fondo la collezione di opere che Termoli possiede è la più prestigiosa del centro-sud, anche se nessuno l’ha mai vista. Finora è rimasta nascosta in uno scantinato di una scuola, in scatoloni impolverati. Un tesoro ignorato che finalmente si potrà ammirare, e non soltanto nel Macte di via Giappone, dove a rotazione saranno esposte le opere. In Comune c’è un progetto, fatto di contatti già stabiliti presso musei e gallerie nazionali e la collezione – o una sua parte – “itinerante”, in modo da mostrarla al mondo e «portare così il nome di Termoli in giro il più possibile».



Secondo il sindaco, che scommette su una riqualificazione culturale in una città «dove non possiamo accontentarci di occuparsi di infrastrutture», non solo il progetto è fattibile, ma è anche a buon punto. Ed è legato a una idea che «speriamo di realizzare con un contributo della Regione», cioè una biblioteca dedicata all’arte contemporanea con sala restauro da costruire nel terreno adiacente al museo.



La collezione Termoli annovera, tra le altre, opere di Schifano, Carla Accardi, Sanfilippo, Dorazio, Tano Festa, Guttuso. Un patrimonio prezioso, che nel corso degli anni ha acquistato sempre maggiore valore. Una collocazione degna non è soltanto un trampolino per Termoli, ma anche un riconoscimento a una delle migliori iniziative avute dall’ex sindaco Girolamo Lapenna, che nel 1954 ha avviato il Premio Termoli affidato al maestro Achille Pace, esposto nella galleria Civica fino alla sessantesima edizione, quando si è spostato nel neonato Macte con l’annuncio che sarebbe stato, dal 2016 in avanti, a scadenza biennale. Il 2018 ospiterà quindi la sessantunesima edizione, aprendo l’anno della svolta. Risorto dalla polvere, strappato finalmente all’abbandono e all’oblio. Se ne parla da anni, le promesse per “riportare alla luce la collezione Termoli” si sono sprecate. Ma, a conti fatti, alle parole non sono seguite azioni concrete. Adesso però ci siamo, perchéannuncia il sindaco Angelo Sbrocca – uno che, gli va dato atto, non “spara” se non ha il supporto dei fatti –Potrebbe sembrare una notizia riservata agli “addetti ai lavori”, ma il fatto che Termoli possa contare su una struttura dove esporre in maniera permanenteè invece motivo di soddisfazione generale e generale fiducia. Perché turismo significa anche questo.Finora è rimasta nascosta in uno scantinato di una scuola, in scatoloni impolverati. Un tesoro ignorato che finalmente si potrà ammirare, e non soltanto nel Macte di via Giappone, dove a rotazione saranno esposte le opere. In Comune c’è un progetto, fatto di cSecondo il sindaco, che scommette su una riqualificazione culturale in una città «dove non possiamo accontentarci di occuparsi di infrastrutture», non solo il progetto è fattibile, ma è anche a buon punto.Ed è legato a una idea che «speriamo di realizzare con un contributo della Regione», cioèLa collezione Termoli annovera, tra le altre, opere diUn patrimonio prezioso, che nel corso degli anni ha acquistato sempre maggiore valore. Una collocazione degna non è soltanto un trampolino per Termoli, ma anche un riconoscimento a una delle migliori iniziative avute dall’ex sindaco Girolamo Lapenna, che nel 1954 ha avviato il Premio Termoli affidato al maestro Achille Pace, esposto nella galleria Civica fino alla sessantesima edizione, quando si è spostato nel neonato Macte con l’annuncio che sarebbe stato, dal 2016 in avanti, a scadenza biennale. Il 2018 ospiterà quindi la sessantunesima edizione, aprendo l’anno della svolta. (Pubblicato il 26/12/2017)