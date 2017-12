Cronache Comune e privati insieme per rifare il cimitero, progetto da 14,5 mln. Ora c’è una proposta C’è una proposta di interesse pubblico per il project financing da 14 milioni e mezzo di euro per la progettazione, realizzazione e gestione del cimitero, con ampliamento della struttura di via Foce dell’Angelo. L’hanno presentata insieme una ditta lucana, la Cosvim società cooperativa, e una romana, la Emel Italia. Adesso verrà pubblicato un bando al quale potranno partecipare altre ditte proponendo delle modifiche migliorative.

Termoli. Una nuova finanza di progetto, un’altra opera nel quale il privato potrebbe costruire per il pubblico e guadagnare poi dai servizi realizzati. Dopo il tunnel, che è ancora in ballo, e il centro cottura con servizio mensa, passando poi per la possibile rigenerazione dello scheletro di cemento in via Elba, ecco che Termoli potrebbe vedere presto un altro progetto nato da una collaborazione pubblico-privato. È il project financing per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali, della progettazione e realizzazione dell’ampliamento dell’esistente cimitero.



In municipio è giunta infatti una proposta che è stata giudicata di interesse pubblico. L’hanno firmata insieme in una neonata Ati, vale a dire associazione temporanea di imprese, le aziende Cosvim società cooperativa di Potenza e la Emel Italia Srl di Roma. La prima specializzata nel settore delle costruzioni, la seconda nella progettazione aziendale e nelle consulenze. Insieme con l’obiettivo di “prendersi” il cimitero di via Foce dell’Angelo, ma non prima di una profonda riqualificazione con ampliamento, il che prevede anche l’esproprio di alcuni terreni privati.



«L’attuale cimitero comunale – si legge nella delibera di Giunta che ufficializza la dichiarazione di pubblico interesse - è situato in una zona interessata da recente espansione edilizia ed è satura». Inoltre viene sottolineato che la localizzazione del cimitero «risulta severamente penalizzante perché rende possibile solo una ridotta capacità di ampliamento del cimitero rispetto ai maggiori bisogni futuri della città».



Da qui l’esigenza di riqualificare l’attuale cimitero e di ampliarlo. L’importo totale dell’opera supera i 14 milioni e 498mila euro, che saranno a carico del privato. In cambio, la ditta vincitrice del futuro appalto otterrà la gestione del cimitero, senza specificarne tuttavia la durata. Adesso la proposta verrà inserita in un apposito bando, al quale chiaramente l’Ati sarà invitata. In ogni caso la gara sarà aperta anche ad altre ditte, ma la proponente avrà diritto di prelazione.



Questo significa che in caso di offerta migliore da parte di un'altra azienda, l'Ati composta da Cosvim ed Emel potrà pareggiarla e vincere la gara, pagando all'altra società le spese sostenute per il progetto e la domanda. Viene chiarito inoltre che la vincitrice della gara e quindi l'aggiudicatrice della finanza di progetto rientrerà dall'investimento e otterrà i propri guadagni unicamente dalla gestione delle opere da realizzare e dai servizi.