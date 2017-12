Storie di rinascita Noi, i ragazzi dell’eroina. "Una droga maledetta, ma voglio uscirne per mia figlia" Sembrava un fantasma del passato, invece è tornata: e sempre più giovani la provano, spesso diventandone schiavi. Sniffandola e più raramente bucandosi. Come Stefano, 30 anni originario del Basso Molise ma residente a Campobasso: una giovinezza distrutta e adesso la speranza di farcela. "Mi sono iscritto al Sert - racconta a Primonumero - anche le dottoresse sono contente di me. Perché non mento più, non sono più positivo da cinque mesi ma la strada è ancora lunga. Però ce la sto mettendo tutta. Ho una figlia adesso e glielo devo".

Campobasso. La crisi segna anche il mondo della droga. E lo fa aprendo la strada al ritorno dell’eroina. Lei, che rallenta le percezioni, tiene distante la realtà e ti obbliga a dormire, come trent’anni fa è tornata sul mercato perchè costa poco e sballa assai.

E i suoi schiavi non sono quelli di qualche generazione fa, sono sempre più spesso giovanissimi: nati fra gli anni Ottanta e Novanta. D’altronde la nuova offensiva dei trafficanti - impegnati in una vera e propria operazione di marketing criminale - è quella di testare il mercato e attirare nuovi consumatori e paradossalmente puntano ai centri minori. Piccole città. Poi, le grandi metropoli.





Stefano N., 30 anni, vive a Campobasso ma è originario di un piccolo centro del Basso Molise. Si droga da 8 anni. Le sostanze – così le chiama - le ha provate tutte.

Oggi sta uscendo dal tunnel: è iscritto al Sert e «anche le dottoresse sono contente di me. Perché non mento più, non sono più positivo da cinque mesi ma la strada è ancora lunga. Però ce la sto mettendo tutta. Ho una figlia adesso e glielo devo».

Eccolo che inizia il suo racconto tra vecchio e nuovo. E una bella dose di sola speranza per il futuro.

«Che potrei non avere - dice – perché negli anni, in mezzo allo schifo in cui sono finito, il mio corpo è assai debilitato. Ma mi basta guardare la mia bimba per crederci e lottare quanto meno per lasciarci un messaggio di vita e non di morte».

Stefano ha cominciato a consumare eroina a 20 anni, quando ancora frequentava l’università. “Ero iscritto ad economia, e i primi due anni son stati una bomba, poi… il declino”. E infatti il diario delle sue settimane degli ultimi 8 anni è drammatico.

I nuovi eroinomani hanno poco in comune con le generazioni passate. Bisogna dimenticare il modello anni Settanta di cui si legge magari nel libro "Christiane F. Noi i ragazzi dello zoo di Berlino".

E bisogna dimenticare pure quelle foto a corredo degli articoli di nera: siringa, cucchiaino, limone, laccio emostatico, accendino.

Chi fa uso di eroina oggi non ha più le lacerazioni sulle braccia. Nè sulle dita. Nè tanto meno sotto i piedi. Sono pochi coloro che arrivano a questi livelli.

«Oggi l’eroina è più accessibile - spiega infatti Stefano - Ci sono meno sostanze da taglio ed è bianca e non marrone. E’ parecchio forte e fa effetto già solo sete la spari col naso».

Sì, Stefano è uno di quelli che l’eroina l’ha sniffata.

«Ma alla fine il risultato è stato sempre lo stesso: sono diventato dipendente. Ed è a quel punto che cominci a correre. A cercare soldi e dose. Tutti i giorni sono uguali. Tutte le ore sei fermo a pensare alla dose successiva. A quanto ti basta e come devi procurartela. Sei sempre in movimento ma paradossalmente sei sempre fermo lì, allo stesso bivio: morte o vita. E tu scegli puntualmente la morte che si presenta a te sotto forma di paradiso».

«La botta che di dà l’eroina appena l’assumi - continua Stefano - per me era meglio di un orgasmo. Paradisiaca. L’inferno arriva subito dopo. E’ una droga maledetta, come tutte d’altronde».

A tredici anni - racconta - ho provato la prima canna, nel cortile sotto casa. Poi all'uscita di scuola. Quando qualcosa andava storto, non sopportavi i tuoi o i professori, andavi a nasconderti dietro la macchina o nel cesso della scuola e ti facevi un cannone. Poi da lì sono arrivate le feste, i rave, le discoteche. Ketamina, md, pasticche. Quello che c'era, provavo. Era il modo che usano i ragazzi per divertirsi. Con l'eroina ho cominciato a 22 anni».

«Prima usavo la coca. Ma per quanto mi riguarda la consideravo una droga stupida. Nel senso che sì, ti pompa, ti manda su di giri ma finisce là anzi spesso subentra ansia e panico… l’eroina l’ho usata per placare a volte gli effetti della coca e da lì non me se ne sono staccato più. Mi piaceva. Molto più della coca. All’inizio. Poi è iniziata la discesa agli inferi».

Stefano racconta di come fosse sicuro di avere il pieno controllo di sè, di poter controllare persino la dipendenza mentre nel giro di poco si ritrova a non poterne fare più a meno arrivando al momento di dover programmare ogni istante della sua vita con la dose di eroina necessaria per aprire gli occhi.

«Andavo a dormire la sera, lasciando sul comodino la dose necessaria per il risveglio. Era un inferno, Non vivevo più. Come ho fatto? Continuo a chiedermelo tutti i giorni. Ho perso così tanti anni».

E fino a qualche tempo fa non era ancora certo di volerne uscire fino a quando non ha conosciuto Melissa. «E’ stata per me una ‘botta’ ma di vita. Tornavo da Roma, lei era sul treno. Insegna in Molise ma è precaria. Ci siamo scambiati il numero, ci siamo rivisti e innamorati. Quattro mesi fa è nata Gaia. Lei, Melissa, ora sa tutto. Gli ho raccontato ogni cosa. Ma voglio che sappia, soprattutto, che ce la farò. Devo farcela. Per lei e per Gaia». Auguri Stefano… in bocca al lupo. (Pubblicato il 25/12/2017)