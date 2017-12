Cronache Luigi, ex poliziotto che ha perso tutto e da 8 anni dorme nella stazione con i suoi "ragazzi" A mezzanotte la porta della biglietteria si chiude a chiave e per Luigi e i suoi compagni di avventura e disavventura, divenuti quasi fratelli, resta il corridoio dove si controllano gli orari dei treni, il passaggio tra i binari e il piazzale esterno. Lì dentro, su cartoni di fortuna, tra coperte, cuscini e qualche sacco a pelo, si addormentano per un sonno scomodo e breve. Una situazione che va avanti da anni: 8 per Luigi, che ha perso lavoro, famiglia e non ha denaro sufficiente per una sistemazione diversa. Anche di più per gli altri, come Salvatore, anziano e malato, che dorme sul pavimento della stazione da 15 anni

di Elena Berchicci Termoli. Luigi ha appena compiuto 56 anni. E’ nato il giorno della vigilia di Natale, e anche quest’anno ha festeggiato, come ormai accade da otto anni, nella stazione di Termoli. Non perché sia appassionato di treni, arrivi e partenze. Ma perché da otto anni la stazione ferroviaria della città adriatica è diventata la sua casa, il suo tetto. Il luogo dove trascorrere le notti fredde, al riparo dalla pioggia e dalle temperature glaciali.



A mezzanotte la porta della biglietteria si chiude a chiave e per Luigi e i suoi compagni di avventura e disavventura, divenuti quasi fratelli, resta il corridoio dove si controllano gli orari dei treni, il passaggio tra i binari e il piazzale esterno. Lì dentro, su cartoni di fortuna, tra coperte, cuscini e qualche sacco a pelo, si addormentano per un sonno scomodo e breve. Quattro, cinque ore al massimo. «Prima delle 5 del mattino la polizia ci chiede di andare via – racconta chiuso nel suo maglione pesante grigio, con in testa cappello e cappuccio – e qualche volta capita pure che qualcuno ci svegli dandoci un calcio ai piedi. Ma noi mica siamo animali. Se stiamo qua è perché un altro posto non lo abbiamo».



Non ce l’ha lui, che nel 2000 ha perso il lavoro e la famiglia e si ritrova alla stazione dopo anni di alberghi pagati con gli ultimi risparmi. Non ce l’ha Salvatore, originario di San Severo ma trapiantato a Termoli, che da 15 anni («ma forse pure di più») dorme nella vecchia sala d’aspetto della stazione di Termoli, e un paio di volte a settimana va a lavarsi alla Caritas. Non ce l’hanno gli altri, ospiti più o meno fissi di questo strano albergo dove a sera, quando si cominciano a preparare i letti per la notte, i passeggeri che vanno e vengono li guardano, qualcuno chiede se hanno bisogno di qualcosa, molti altri passano oltre.



«Vivo così perché ho perso il lavoro per un mio errore» scandisce Luigi, che non ha un grammo di retorica, non si autocommisera, è diretto come i treni che passano senza fermarsi a Termoli. «Ero un poliziotto – racconta - e ho sbagliato, ho avuto guai con un superiore. Mi hanno sospeso, poi mandato via. Ho lavorato 37 anni, ma per ora la pensione non la posso prendere, devo aspettare».



Si arrangia con qualche lavoretto, ogni tanto il giardiniere, il muratore, quello che trova per sbarcare il lunario una giornata. Nell’aprile del 2010 ha iniziato a fare tanti mestieri diversi ma ha perso la casa, moglie e figlio sono lontani e «non ci sentiamo mai». E’ capitato qui perché conosce Larino, «dove ho accompagnato diversi detenuti» e un po’ alla volta la stazione è diventata il suo tetto. Dove abita con dignità, prendendo al balzo le occasioni di lavoro, cercando di non trascurarsi. «Ogni giorno mi faccio la barba, mi lavo in qualche bagno con le bottiglie di minerale. Sto mettendo da parte qualcosa per rifarmi i denti».



Luigi è la dimostrazione della imprevedibilità della vita, di come in un attimo si possa perdere tutto, sprofondare fino a ritrovarsi, dopo una vita “normale”, con il nulla in mano. Ma è anche la dimostrazione che l’istinto di sopravvivenza e di resistenza sono più forti del resto: non si perde d’animo, si adatta ad ogni lavoretto, a trascorrere la sua giornata in giro per la città, aiutare persone e costruire l’area per il presepe vivente. Vive alla giornata, ed è sempre pronto ad aiutare i suoi amici, quelli che da quasi vent’anni vivono in stazione.



In quel corridoio dove ogni giorno sono centinaia le persone che partono e arrivano, ancora di più nei giorni di festa, Luigi e i suoi quattro amici trascorrono i pomeriggi e le notti. «Siamo qui dalle 18 più o meno, considerando che fa buio e fa freddo, camminiamo, guardiamo chi passa e non diamo fastidio a nessuno. Qualcuno ci aiuta». Qualcuno li aiuta davvero. E’ Riccardo. Un ragazzo alto, magro, termolese e sposato. Lui e sua moglie hanno un cuore d’oro. Al di là della retorica e della bontà natalizia. Perché chi prepara per cinque giorni a settimana una cena per i “ragazzi” della stazione e la consegna personalmente, scambiando parole e amicizia con Luigi e gli altri, ha un cuore grande davvero.

«Arriva ogni sera, intorno alle 20 e 30, e ci porta un pasto caldo. Oggi sua moglie ci ha preparato gli gnocchi al pomodoro, possiamo solo ringraziarla». Arriva con la busta della spesa, un po’ come Mary Poppins al maschile, e tira fuori di tutto: acqua, bicchieri, tovaglioli, piattini e confezioni perfettamente sigillate con piatti ancora fumanti.



(Pubblicato il 25/12/2017)