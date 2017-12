Società & Costume Essere zampognaro nel 2017: la storia di Enzo, cultore delle novene e dei suoni antichi L’antico strumento resiste in Molise grazie alla tenacia e alla passione di qualche decina di suonatori che continuano a portare avanti la centenaria tradizione. E dal 1983, Enzo detto ‘lo zampognaro’ ogni anno lascia San Polo Matese per recarsi a Bitonto e nei paesi vicini per i canti dedicati all’Immacolata e alla Natività: “Vado a fare le novene in Puglia, come si usava una volta. A Campobasso vengo alla Vigilia di Natale”.

San Polo Matese. I vecchi mestieri di una volta che sono stati abbandonati. Ce ne sono, hai voglia se ce ne sono. Uno molto particolare, al quale ormai si avvicinano in pochissimi. Lo zampognaro, il suonatore della zampogna molisana, rinomata in tutto il mondo dalla notte dei tempi. Molto noti, in tutta Italia, gli zampognari di San Polo Matese, che nel periodo natalizio, sempre a coppia, vestiti dei costumi tradizionali, e cioè con il mantello nero e il costume tipico, si spostano sia in Molise che fuori dai confini regionali, bussando di porta in porta per riproporre le melodie tipiche di questo periodo. La patria naturale è proprio il paese-presepe incastonato tra i monti del Matese. Per decenni da lì sono partiti - e qualcuno continua a farlo - giovani e meno giovani per allietare, nel periodo di Natale, le case e le piazze del Molise ma anche della vicina Puglia.



C’è una tradizione che resiste nonostante il passare del tempo e la scarsa volontà di seguirne i passi. Qui si parla delle ‘novene’, canti narrativi suddivisi in nove parti che raccontano le vicende della natività e sono eseguite nelle nove sere che precedono il Natale. Ma ci sono anche quelle dedicate all’Immacolata, oltre che alla Natività, eseguite da uno dei più rappresentativi suonatori nostrani, Enzo ‘lo zampognaro’, come ama farsi chiamare lui. Enzo spiega che la sua arte è molto apprezzata anche fuori dai confini regionali: «Vado a fare le novene a Bitonto, come si usava una volta. A Campobasso vengo invece in questa settimana di dicembre oppure alla Vigilia di Natale. Prima andavo anche nei paesi, ma ora andando a fare le novene non ho più molto tempo».



Enzo suona la zampogna da ben 34 anni, ha iniziato giovanissimo e vorrebbe che qualche ragazzo seguisse le sue orme. «E’ difficile, i giovani sono affascinati da altre cose, la zampogna è passata di moda purtroppo. Io e qualche mio collega cerchiamo di mantenerne viva la tradizione che va avanti da secoli e secoli, pur incontrando molte difficoltà continuiamo a crederci, suonare la zampogna è un’arte. E dobbiamo dire che in questi ultimi anni si sta riscoprendo». Anche quest’anno, dunque, ha preso il suo amato strumento, è partito per la provincia di Bari per rinvigorire l’appuntamento annuale.



Oltre che a San Polo, la passione per la zampogna è molto sentita a Scapoli, dove si producono anche questi strumenti, e a Castelnuovo a Volturno, entrambi in provincia di Isernia.