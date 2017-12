Cronache Non parla e si isola, bimbo autistico senza tutor all’asilo. Poi il ’miracolo’ di Natale E’ una storia a lieto fine quella che ha come protagonista un bambino affetto da autismo e colpito da crisi epilettiche. Per frequentare la scuola dell’infanzia il piccolo aveva bisogno di un’assistenza specializzata svolta in classe nel pomeriggio da un operatore qualificato per consentire l’attività didattica e l’interazione con gli altri bambini. La richiesta dell’istituto comprensivo è stata soddisfatta dall’amministrazione comunale di Cercemaggiore che ha stanziato i fondi necessari per nominare il tutor. L’avvocatore Carmelina Salvatore: "E’ un insegnamento per tutti i genitori: mai arrendersi".

Cercemaggiore. L’anno prossimo frequenterà le elementari. Per ora va ancora all’asilo. Sei anni e una vita da ‘mordere’. Quella di Antonio (è un nome di fantasia) non sarà semplice, di sicuro non sarà come quella degli altri bambini della sua età. Due anni fa gli specialisti del Policlinico ‘Gemelli’ di Roma gli hanno diagnosticato “un disturbo dello spettro autistico del terzo grado”. E’ poi “portatore di handicap in situazione di gravità”. Un bimbo che si isola, che non parla non perché è muto, ma perché non ‘riesce’ a parlare. Non riesce a stare fermo, ha comportamenti ripetitivi. A volte arrivano le crisi epilettiche.



Per lui e per i suoi genitori, una coppia di Cercemaggiore, fare cose ‘normali’ è quasi un miracolo. Anche consentire al piccolo di andare alla scuola dell’infanzia come gli altri bambini ‘normali’, non precludergli i giochi, i girotondi, le filastrocche e le canzoncine spensierate cantate con la maestra. Per questo, quando va all’asilo, Antonio deve essere seguito. In ogni istante. Al suo fianco c’è un insegnante di sostegno, ma solo dalle 9 alle 14. Tuttavia, lui è iscritto al tempo pieno e quindi resta solo per le due ore e mezza successive, ossia fino alle 16.30, quando la mamma va a riprenderlo per riportarlo a casa.



I pomeriggi in classe diventano un incubo: Antonio resta solo. Ed è pericoloso per lui perché può farsi male in qualsiasi istante. Ma è pericoloso anche per i suoi compagni: sono bambini più piccoli, dal momento che Antonio dovrebbe frequentare la prima elementare. Gli specialisti però hanno consigliato ai genitori un altro anno all’asilo “per favorire l’acquisizione di competenze didattiche di base, non essendo pronto ad affrontare l’ingresso nel grado scolastico successivo”.



Comincia un nuovo inferno. Un altro peso da portare sulle spalle del bimbo e dei suoi genitori. Quando la situazione diventa intollerabile, disperati, la mamma e il papà di Antonio compiono un atto di coraggio: iniziano la battaglia per chiedere e ottenere un’assistenza specialistica per il figlio. L’unico modo per “garantirgli la dignità” e “favorire l’inclusione scolastica sia dal punto di vista didattico e relazionale, emotivo e sociale”. La scuola dell’infanzia di Cercemaggiore presenta già in estate un’apposita richiesta al Comune che però non risponde per alcuni mesi. I genitori non si arrendono. Si rivolgono all’avvocato Carmelina Salvatore (in foto), legale del centro per l’autismo di Campobasso ‘Io sono speciale’. E al Municipio viene inviata una diffida firmata dal legale e dai genitori del bambino per chiedere l’immediata attivazione di un servizio pubblico a carico dell’ente: un operatore qualificato che “possa favorire l’autonomia, la comunicazione e l’integrazione” del bimbo per il tempo pieno. E’ la legge 104 a prevederlo. Qualche giorno fa l’amministrazione trova i fondi per trovare questa figura specialistica.



«Siamo riusciti ad evitare un contenzioso che avrebbe comportato tempi lunghi per la risoluzione del problema», spiega l’avvocato Salvatore. «Il Comune di Cercemaggiore ha deliberato di affidare il servizio ad una cooperativa di Campobasso che ha fornito un operatore qualificato e specializzato proprio in quel disturbo e che può – insieme all’insegnante della classe, all’insegnate di sostegno e tutte le altre figure della scuola - fare in modo che il bambino possa partecipare attivamente alle lezioni della classe». Per il legale, questa storia dimostra due cose. Innanzitutto, è un ‘inno’ al coraggio dei genitori del bambino autistico: «Non ci si deve arrendere. Inoltre, noi abbiamo cominciato un grande rapporto di collaborazione con il Servizio sociale del Comune di Cercemaggiore».



E poi è un esempio delle famose ‘buone pratiche’ di cui si sente tanto parlare: «Pur essendo un Comune piccolo – la chiosa finale dell’avvocato - Cercemaggiore è riuscito a raggiungere un grande risultato». Una storia di speranza per i più deboli, spesso lasciati soli proprio da quelle istituzioni che dovrebbero essere al loro fianco. Una favola a lieto fine per Antonio, il bimbo ‘speciale’ che potrà andare in classe con tutti gli altri bambini. Giocare e fare le esperienze normali per tutti i piccoli di sei anni.

