Il grande lavoro dell'Ambito Sociale 50enni e termolesi, nuovi poveri in cerca di dignità. In 20 giorni quasi 200 domande di aiuto Sono i poveri del terzo millennio, padri di famiglia, cinquantenni vicini alla pensione ma ancora troppo lontani da quel traguardo per la mancanza di lavoro e di opportunità e anche laureati ultra quarantenni. Nei venti giorni di apertura dello sportello per la richiesta del sussidio economico del Reddito di inclusione sono più di 180 le domande arrivate agli uffici del segretariato sociale. «Sono situazioni difficili - spiega il coordinatore dell’ambito territoriale che fa capo a Termoli Antonio Russo - ma il nostro lavoro è soprattutto mirato a creare con loro una rete attraverso un patto con l’utente: li aiutiamo a inserirsi di nuovo nel mondo del lavoro».

Termoli. Arrivare a cinquant’anni, quando in teoria manca poco alla pensione, quando gli anni più vivi del lavoro sono stati affrontati e superati. Quando ti aspetti che di lì a poco potrai goderti il tempo libero e la famiglia. Una fotografia di tempi passati che non torneranno mai più.

La realtà è un’altra: da un giorno all’altro il contratto finisce, ti svegli una mattina e non sei più un dipendente, un operaio, un lavoratore. Sei un disoccupato, e ti mancano ancora tantissimi anni per stare a posto con i contributi perchè hai iniziato a lavorare tardi. E ora rischi di non lavorare più, non per colpa tua ma per il momento storico particolarmente difficile in cui fabbriche, attività e aziende fanno fatica ad andare avanti e tagliano il personale. E se in una famiglia l’unica certezza era lo stipendio del papà, le cose cambiano in fretta. E anche Termoli soffre per il fenomeno, in linea con la media nazionale.



Non si vedono, perchè chiusi nelle loro case, nella loro famiglia a tentare di far quadrare i conti con quello che c’è, per non far mancare nulla sulla tavola e non perdere la dignità e l’autorevolezza agli occhi dei loro figli. «. Sono i poveri di oggi, e non arrivano da fuori, non hanno il cappello in mano. Sono termolesi, al massimo residenti nei centri vicini. «Hanno una grande dignità - aggiungono le assistenti sociali - perchè loro cercano in tutti i modi di coprire le spese, come quelle delle bollette. Provano a farcela facendo l’impossibile».



A dimostrare quanto drammatica sia la situazione ci sono le 187 domande per il Reddito di inclusione arrivate in meno di venti giorni all’ufficio del segretariato sociale, nello specifico alla squadra dell’Ambito sociale territoriale che fa capo a Termoli, alla cui guida c’è Antonio Russo. Negli uffici dell’edificio in piazza Sant’Antonio, dal primo dicembre, tanti cittadini termolesi hanno riempito moduli e consegnato documenti per richiedere il sussidio economico messo a disposizione dall’Inps a livello nazionale per contrastare la povertà. Non tutti tuttavia, potranno usufruirne, visto che sono tanti e diversi i parametri - reddito e requisiti familiari prima di tutto - ai quali rispondere per beneficiare del contributo che varia dai 180 ai 450 euro al mese.



A Termoli non sono solo le problematiche economiche a incidere sulla povertà, ci sono anche problemi ben più gravi. «Per questo – aggiunge Antonio Russo, coordinatore e responsabile – il nostro lavoro non si ferma all’assegnazione o meno dell’aiuto. Va ben oltre, con gli utenti instauriamo un patto il cui obiettivo é il reinserimento nel tessuto sociale e lavorativo, parliamo con le realtà che cercano nuovo personale, facciamo in modo che possano rispondere a bandi e avere nuove opportunità».

Non solo misure "passive", aiuti che arrivano dall’alto, ma un sostegno attivo, un percorso che lo staff dell’Ambito sociale, in accordo con le direttive ministeriali, deve costruire e portare avanti con tenacia. Altrimenti la situazione precipita.



E’ una questione culturale, non solo finanziaria. «Deve esserci in loro l’autodeterminazione che li porta a mettersi di nuovo in gioco, a non stare fermi a casa a fare nulla, a mettersi alla ricerca di un nuovo impiego. a trovare la forza per loro e per la loro famiglia», aggiunge una psicologa della squadra.



«Nei casi più complessi - continua Russo, a capo di un Ambito Sociale che comprende, oltre a Termoli, altri 18 Comuni - quando ci sono minori o disabili sono le psicologhe e le assistenti sociali a seguire il caso e a monitorare la situazione, con colloqui e anche con visite a casa perchè verifichino il percorso di studi e siano seguiti dal punto di vista sanitario».



Non ci sono solo quelli che hanno perso il lavoro. Con un contratto scaduto alla Sevel. O le mamme che facevano le pulizie a casa di cittadine che oggi non possono più pagare. Muratori, imbianchini, manovali in generale licenziati o lasciati a casa perchè manca il lavoro. I nuovi poveri, quelli del terzo millennio, sono anche quarantenni e quarantacinquenni laureati e con un lavoro avviato, che si ritrovano dall’oggi al domani con nulla in mano. «I loro curricula - commentano nell’Ambito - sono stati inviati anche fuori, in ogni parte d’Italia sperando che qualcuno possa aver bisogno della loro esperienza». Antonio Russo, che coordina una squadra che si occupa anche di questo, conclude: «Ci auguriamo che questo momento passi, in questo caso è più semplice strutturare l’aiuto. I nuovi poveri, quelli del terzo millennio, sono anche«I loro curricula - commentano nell'Ambito - sono stati inviati anche fuori, in ogni parte d'Italia sperando che qualcuno possa aver bisogno della loro esperienza». Antonio Russo, che coordina una squadra che si occupa anche di questo, conclude: «Ci auguriamo che questo momento passi, in questo caso è più semplice strutturare l'aiuto. Si tratta, a modesto avviso, di una difficoltà transitoria anche in considerazione del fatto che tutti gli indicatori economici provenienti dall'Istat e Banca d'Italia fotografano una ripresa dell'economia basso molisana e di conseguenza comporterà, e questo già si intravede, una diminuzione graduale delle domande». (Pubblicato il 23/12/2017)