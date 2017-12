PRESEPI/4 Suor Lucilla e il catechismo sui generis prima del pranzo. Tutte le religioni intorno al Presepe Nella Caritas di Termoli suor Lucilla ha dato vita ad un catechismo speciale: prima di pranzo, davanti alla Natività si riunisce insieme ai ragazzi di tutte le età e di tutte le religioni. «Io guardo, io ascolto, mi meraviglio e aspetto - racconta con entusiasmo suor Lucilla - sono le parole da ricordare non solo a Natale, ma durante tutto l’anno». E negli incontri, ogni sabato, «c’è sempre rispetto e confronto, sono loro i primi a voler parlare, raccontare, esprimere le loro idee per condividere anche le loro esperienze».

Termoli. Un passo per ogni gradino e un gradino per ogni valore. Quelli che suor Lucilla ha scelto di raccontare in una sorta di catechismo diverso dal solito. Per i suoi modi, per i suoi allievi e anche per i tempi che sono quelli dell’Avvento, nel pieno del periodo natalizio, prima di sedersi a tavola e condividere insieme il pranzo nella Caritas diocesana di Termoli.



Per ogni gradino del Presepe c’è un incontro, piccolo e breve, che di lezione ha poco ma di confronto e religioni ha tanto. Ha l’ascolto delle parole della suora di origini teramane ma da anni a Termoli, ha le riflessioni dei ragazzi e delle persone che si ritrovano nella sala pranzo a condividere idee e anche principi, quelli delle proprie religioni. Che siano cristiani, cattolici, musulmani.



Davanti alla Natività «siamo tutti uguali - commenta la suora - perchè i valori sono gli stessi». Il punto di partenza è stato proprio il Presepe, costruito dai ragazzi ospiti della Caritas nell’area che precede la sala mensa della struttura in piazza Bisceglie. In un angolo, da qualche settimana sono comparsi cielo, terra, personaggi, animali. E per ogni lezione, ogni sabato, qualcuno aggiunge un personaggio fino alla Sacra Famiglia.



E’ il luogo di ritrovo. «Qui ascoltano uno vicino all’altro cristiani, musulmani e atei – racconta suor Lucilla, con il sorriso sulle labbra a narrare una delle esperienze più belle che sta portando avanti all’interno della Caritas - non ci sono differenze, non ci sono distinzioni di nessun tipo. Sono tutti uguali, seduti di fronte a me ad ascoltare».



Quattro le parole chiave su cui è stato costruito il percorso. «Io guardo, io ascolto, mi meraviglio e aspetto - aggiunge suor Lucilla in conclusione - sono queste le parole da tenere a mente non solo a Natale, ma durante tutto l’anno». Quelli che suor Lucilla ha scelto di raccontare in una sorta di catechismo diverso dal solito. Per iche sono quelli dell’Avvento, nel pieno del periodo natalizio, prima di sedersi a tavola e condividere insieme il pranzo nella Caritas diocesana di Termoli.Per ogni gradino del Presepe c’è un incontro, piccolo e breve, che diHadi origini teramane ma da anni a Termoli, hae delle persone che si ritrovano nella sala pranzo a condividere idee e anche principi, quelli delle proprie religioni. Che siano cristiani, cattolici, musulmani.Davanti alla Natività «». Il punto di partenza è stato proprio il Presepe, costruito dai ragazzi ospiti della Caritas nell’area che precede la sala mensa della struttura in piazza Bisceglie. In un angolo, da qualche settimana sono comparsi cielo, terra, personaggi, animali. E per ogni lezione, ogni sabato, qualcuno aggiunge un personaggio fino alla Sacra Famiglia.E’ il luogo di ritrovo. «cristiani, musulmani e atei – racconta suor Lucilla, con il sorriso sulle labbra a narrare una delle esperienze più belle che sta portando avanti all’interno della Caritas - non ci sono differenze, non ci sono distinzioni di nessun tipo. Sono tutti uguali, seduti di fronte a me ad ascoltare».Quattro le parole chiave su cui è stato costruito il percorso. «- aggiunge suor Lucilla in conclusione - sono queste le parole da tenere a mente non solo a Natale, ma». (Pubblicato il 24/12/2017) Altri articoli sullo stesso argomento:

Maria e Giuseppe di metallo, i pastori fatti di viti. E Gesù nasce nel vascello e in vespa (23/12/2017)

Fatta a mano e con un omaggio a Termoli: la Natività donata in memoria di una donna speciale (17/12/2017)

La capanna di Betlemme tra coralli e conchiglie. Presepe per marinai di Tommaso Cappella (15/12/2017) back