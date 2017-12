L'intervista Quel Natale in cui Cristina conobbe sua figlia. “Con Jasmina ho scoperto di essere una madre” A Cristina Acciaro, preside e vicesindaco, non mancava nulla, nemmeno un figlio. Ma quando è arrivata Jasmina, orfana bosniaca in vacanza a Portocannone, 14 anni fa, è tutto cambiato. E oggi Jasmina, diventata una splendida giovane donna, festeggia un altro Natale a casa dei suoi genitori, Cristina e Salvatore, a poche settimane dalla conclusione delle pratiche di adozione formale. "Ma io mi sento sua madre dall’inizio, nel momento in cui l’ho "sentita" e mi sono innamorata di lei". Una storia di genitorialità diversa, fra problemi e miracoli, che è anche un esempio e una speranza.

Questa storia inizia nel 2004, quando Cristina e Salvatore osservano, sul molo di Bari, un esercito di bambini un po’ spaesati, occhi smarriti e curiosi insieme, scendere dalla nave. Arrivano dalla Bosnia, terra massacrata dal conflitto che ha dissolto la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Sono accompagnati dai volontari dell’associazione siciliana Luciano Lama, che dopo il terremoto di San Giuliano di Puglia si è gemellata con il Molise e ha avviato anche in questa regione un progetto di affidamento temporaneo dei bambini che, incolpevoli e impotenti rispetto al destino che li schiaccia, hanno perso uno o entrambi i genitori, soffrono situazioni di povertà e solitudine, vivono tra famiglie disastrate e orfanotrofi.



Tra quei sessantacinque piccoli tra i 6 e i 14 anni appena sbarcati, uno sarà affidato a loro per le vacanze di Natale. Un mese da trascorrere a Portocannone, dove Cristina e Salvatore vivono. «Quando ho visto quella bambina che una delle interpretai teneva per mano, ho guardato mio marito e gli ho detto: “Sarà lei, eccola”. Lui ha scrollato la testa: “Cristina, che dici? Come fai a saperlo? Non sappiamo nemmeno se è un maschio o una femmina”».



Qualche ora dopo la confusione comincia a scemare, i bambini vengono assegnati uno per uno alle famiglie molisane andate a prenderli. Alla fine arriva anche il turno di Cristina e Salvatore, in fondo alla lista per ordine alfabetico. La bambina che viene loro affidata è proprio quella che Cristina aveva indicato. Che aveva “sentito”. E che oggi ricorda ancora con un tuffo al cuore.



Questa storia inizia in quel preciso momento, ed è la storia di un padre e di una madre che, tredici anni dopo, stanno per adottare formalmente Jasmina ma che sono genitori da molti anni pur non avendo mai messo al mondo un figlio. A gennaio ci sarà l’udienza, «la regolarizzazione di un rapporto che risale a molto tempo fa». Jasmina, che nel frattempo è diventata una splendida giovane donna, trascorrerà il suo 14esimo Natale nella casa di Portocannone che ormai è, a tutti gli effetti, la sua casa. Dove vivono suo padre e sua madre. Che si chiama Cristina Acciaro, preside dell’Istituto Comprensivo di San Martino in Pensilis, vicesindaco di Portocannone. Una donna con una vita ricca di soddisfazioni e impegni, che non nasconde la sua età, portata meravigliosamente, e nemmeno si risparmia sulla onestà delle sue scelte.



«Ho sempre pensato e continuo a pensare che i figli debbano nascere da matrimoni stabili e soddisfacenti, non per sistemare i rapporti. Eppure io, che ho avuto e ho la fortuna di avere un matrimonio felice, non ne ho mai desiderati. Un bambino non mancava né a me né a mio marito, Può apparire strano, ma è così».

Strano non è. Anzi, è una situazione abbastanza frequente. E’ invece insolito che una donna lo ammetta con questa trasparenza. Cristina Acciaro non ha nulla della ipocrisia di certi luoghi comuni. E accetta di rispondere anche a qualche domanda scomoda e insistente.



Non desideravate un figlio?

«Non mi mancava nulla, né a me né a mio marito. Stavamo benissimo, avevamo entrambi una vita piena, con molte attività e impegni. La decisione di prendere un bambino della Bosnia a casa per fargli trascorrere un momento di serenità è stata presa esclusivamente nella convinzione di far felice un bambino e non per cercare una genitorialità».



Le cose però hanno preso poi una piega diversa.

«Sì, radicalmente, Sono diventata una madre quando mi sono innamorata di lei. Siamo diventati genitori quando ci siamo innamorati di Jasmina».



Quanti anni aveva lei, Cristina?

«Avevo 52 anni e mi sentivo pienamente soddisfatta. Tramite un collega mi sono avvicinata all’associazione e ai suoi referenti sul territorio. Io e mio marito siamo stati subito disponibili a prendere un bambino, non avevamo chiesto né maschio né femmina, né età. Il tutto era nato dalla voglia di rendere felice un bimbo meno fortunato dei nostri bambini italiani».



Che ricordo ha dei primi momenti con lei?

«Aveva sei anni, viveva in un istituto di Mostar, veniva da una situazione molto problematica e sofferta, e non parlava italiano o altre lingue, solo la sua. La prima settimana è stata durissima, anche perché a queste difficoltà si aggiungeva la diffidenza di una bambina di sei anni. Poi la situazione si è sbloccata, tutto è diventato più semplice. E’ cominciato quel rapporto di fiducia che man mano è cresciuto, il disagio iniziale è stato superato. Jasmina si è subito ambientata, e abbiamo trascorso un Natale meraviglioso a casa di mio padre, che all’epoca era ancora vivo, al quale sono seguiti tanti altri Natali bellissimi»



Come comunicavate?

«Inizialmente comunicavamo a gesti, era l’unica. Ma lei ha imparato l’italiano da subito, era molto ricettiva. Abbiamo sfruttato il viaggio-vacanza per fare un percorso anche scolastico e culturale. Io avevo acquistato sussidiari molto belli e le costruivo delle favole digitali attraverso le quali imparava la lingua. Jasmina era una perfezionista, io registravo la sua voce che lei riascoltava e riusciva a correggersi mentre si divertiva. Così ha imparato anche a pronunciare le doppie, che nella sua lingua non ci sono».



Lei d’altronde è una insegnante, quindi ha applicato un metodo che conosce molto bene per insegnare l’italiano a Jasmina…

«Sì, questo è vero, magari sono stata facilitata dalle mie conoscenze. Ma sono sicura che i bambini, quando sono felici e stanno in un ambiente tranquillo, imparano velocemente. Poi, certo, ci mettiamo quello che possiamo metterci per accelerare i processi di apprendimento».



Dopo il primo mese tuttavia Jasmina è ripartita. E lei?

«E’ stato tremendo. Jasmina era così piccola, aveva solo sei anni. Quella volta, come tutte le altre volte, è stato uno strazio. Ma anche qua, non c’erano alternative. E quindi lacrime ingoiate e andare avanti, sperando di poterci riabbracciare presto».



Vi sentivate al telefono?

«Il primo anno è stato tragico. Chiamavo continuamente in Istituto dove lei viveva, ma non rispondevano quasi mai. Da Natale fino all’estate sarò riuscita a sentire la sua voce forse solo due volte».



Come ha fatto a coltivare un rapporto tra madre e figlia in questo modo?

«Ogni volta era un dover ricominciare da capo, ma ce l’ho fatta. Non nego sia stata una sofferenza, e una enorme difficoltà. Un grande aiuto è arrivato dal telefonino, che ho comprato quando Jasmina aveva 8 anni. Io, che sono contraria all’uso dei telefonini per i piccoli, non ho potuto fare altrimenti. Era un apparecchio senza internet, lo usavamo per tenerci in contatto, Jasmina è cresciuta in fretta anche da questo punto di vista. Ci sentivamo appena possibile, la sera, ogni volta che c’era un problema, più volte al giorno. Siamo andati avanti in questo modo fino a quando è arrivata l’epoca delle videochiamate, di Internet, che ha facilitato le cose».



Non ha pensato di adottarla subito?

«Certo che ci ho pensato, e dal primo anno. Ne ho parlato con Salvatore, entrambi lo volevamo ed era Jasmina stessa a chiedercelo, perché lei si è trovata bene dall’inizio a casa, nella sua cameretta, in questo paese dove fin da subito si è costruita tante amicizie anche grazie al suo carattere socievole e di giocherellona. Ricordo bene che preferiva di gran lunga stare con i bambini di Portocannone che con i suoi coetanei bosniaci ospiti di altre famiglie. Eppure, malgrado tutto questo no, non potevamo adottarla».



Perché?

«Bosnia e Italia non hanno la convenzione, non dispongono di uno statuto di adozione. Non è possibile per gli italiani adottare bambini bosniaci prima che compiano il diciottesimo anno di età».



Avete tentato l’affidamento?

«Sì, lo abbiamo chiesto dopo solo un anno. Ma anche in questo caso, è stato impossibile. Troppi ostacoli burocratici, non se ne è potuto fare nulla. Per fortuna che l’associazione ci ha ridato sempre gli stessi bambini, con i quali si è instaurato un rapporto importante anche per molte altre famiglie».



Voi però siete stati tra i pochi ad andare avanti.

«Per noi è scattata una molla immediatamente. appena ci siamo innamorati di lei. E’ stata una cosa fortissima».



Jasmina la chiama mamma?

«Mi chiama Cristina, e a questo punto continuerà a chiamarmi Cristina. Da piccola cominciava a chiamarmi mamma ma io non glielo ho permesso. Mi sono imposta, col cuore a pezzi»



Perché, se posso chiederlo?

«Perché quale mamma lascerebbe la propria bambina andar via? Io non potevo fare diversamente, ma sentivo che non era giusto farmi chiamare mamma in quella situazione, che di fatto si è protratta finora. Un bambino non avrebbe potuto capire tutto questo».



Ma lei si sente la mamma di Jasmina?

«Mi sento, sono sua madre. Sono la persona alla quale, con mio marito, affiderebbe tutto, nella quale ha fiducia completa. Sono sua madre perché mi sono presa cura di lei anche cercando di darle regole, di seguire l’aspetto della sua istruzione da vicino, come della educazione. Con i bambini che arrivano da Paesi poveri o in sofferenza si corre la tentazione di soprassedere su tante cose, di dar loro tutto senza limiti, pur sapendo che qualche no aiuta a crescere e diventare grandi».



Salvatore, suo marito, ha vissuto con lei questa esperienza?

«In perfetta sintonia. Come me anche lui, davanti ai risultati dei Jasmina, ha sperimentato una punta di nostalgia per le scelte non fatte quando la vita è piena e ricca, e il rapporto di coppia è stabile. Come me lui sente di essere suo padre. Per entrambi questa è una genitorialità vera, e non mi serve essere chiamata mamma per averne consapevolezza».



Cosa significa essere genitori, secondo lei?

«Io da subito ho avvertito in me la responsabilità verso Jasmine e il dovere di progettare per lei percorsi di felicità e di crescita. Certo, farlo a distanza è molto difficile noi col telefono abbiamo superato le distanze, e siamo andati sempre avanti, senza mai cedere. Perché è così che funziona tra genitori e figli».



Ci sono stati momenti di difficoltà, di ribellione?

«Molti, ogni età ha avuto i suoi problemi e i suoi scontri. Che sono stati sempre affrontati e, per fortuna, risolti».

Oggi Jasmina ha 19 anni e sta per trascorrere il suo tredicesimo Natale con Cristina e Salvatore. Quando ha fatto 18 anni, nella estate del 2016, ha preso il primo volo per l’Italia ed è rimasta a Portocannone tre mesi col permesso di soggiorno. «Quella - ricorda Cristina - è stata la prima volta che ha preso l’aereo da sola, senza il gruppo della associazione. È stata tre mesi con noi ma poi è dovuta andar via perché il permesso di soggiorno era scaduto. La Bosnia è un paese extracomunitario e non poteva trattenersi oltre».



Poi cosa è accaduto?

«Mi ha tempestato di telefonate per tornare, noi ci siamo attivati in tutti i modi possibili per farla tornare. Ho studiato diverse opzioni, e infine ho trovato una soluzione: un tirocinio formativo che sta quasi terminando, durato un anno. Jasmina ha ultimato gli studi in Bosnia ma deve ripetere l’ultimo anno all’Istituto Alberghiero qui, per dare valore legale al diploma. Pazienza se perderà un anno, la cosa importante è che tra non molto Jasmina potrà fermarsi definitivamente».



Rifarebbe le stesse scelte che ha fatto, Cristina?

«Non solo le rifarei, ma le consiglio a chi ha paura di avvicinarsi alla genitorialità. L’accoglienza di un bambino è una esperienza straordinaria, utile anche a comprendere se si voglia o meno diventare un padre e una madre. E’ un atto d’amore che fa sperimentare la nostra disponibilità a fare sacrifici, il nostro desiderio di vincere la paura di non essere all’altezza del compito. Rifarei le stesse scelte e con maggiore convinzione».



Non ha paura che Jasmina possa allontanarsi di nuovo?

