Cronache Fuori dal tunnel dopo 20 anni di alcolismo. "L’ostacolo più duro? Rinunciare al primo bicchiere" Astemio da quattro anni dopo due decenni di dipendenza dall’alcol che gli avevano fatto perdere lavoro e famiglia, racconta la sua esperienza col gruppo degli Alcolisti Anonimi attivo da qualche settimana anche a Campobasso. "Per non ricascarci aiuto gli altri a non bere, da solo non ce l’avrei mai fatta ma oggi ho riacquistato la serenità perché ho ammesso di avere un problema.

Campobasso. Mario ha 40 anni. Vive in un paese intorno a Campobasso. Ha un lavoro normale, una famiglia normale, insomma, una vita normale. Eppure questa normalità è stata difficile da raggiungere ed è arrivata al termine di un percorso di rinascita personale che gli ha fatto riconquistare la sua intera esistenza.

Mario, infatti, a causa dell’alcol avevo perso tutto.

Incontriamo questo ex alcolista - o bevitore problematico come li chiamano oggi – alla prima riunione del gruppo “Alcolisti Anonimi” che ha messo radici anche nel capoluogo. Si tratta di un’associazione attiva in tutto il mondo che fa incontrare e parlare tutte le persone che hanno avuto o stanno avendo problemi con questo vizio. Che poi un vizio non è «perché – come ci tiene a sottolineare subito Mario – bere è una malattia, una vera e propria dipendenza, e ci sono voluti anni per arrivare a considerarlo tale».





La sua relazione con l’alcol inizia più venti anni fa.

«Avevo sedici anni quando ho iniziato a bere. Vivevo in un paese piccolo dove bevevano tutti, giovani e meno giovani. Il bar era per noi un luogo di incontro e svago, era lì che ti vedevi con gli amici e che si passava il tempo dopo la scuola. Bere, anche a quell’età, era qualcosa di “socialmente accettabile”. Ed era davvero facile procurarselo. Sembrava quasi che se non avessi bevuto sarei stato io quello diverso e per certi versi... strano».



Quando è diventato un problema?

«Non saprei, quando bevi come ho fatto io non ti accorgi di avere un problema. Tutti i segnali li minimizzi e solo quando tocchi il fondo capisci che hai bisogno di un aiuto e che da solo non ce la farai».



Il tuo “fondo” qual è stato?

«Io a causa dell’alcol ho perso tutto. Ho mollato la mia famiglia, ho perso il lavoro, la mia personalità si era annullata. Il pensiero fisso della giornata era uno e sempre lo stesso: bere. Ruota tutto attorno a quello. Purtroppo quando si ha questo tipo di dipendenza il bisogno di dosi sempre più elevate per raggiungere l’effetto desiderato (con inevitabile aumento della tolleranza o dell’assuefazione) è irrinunciabile. Se non bevi stai male, non riesci a controllarti, a diminuire le quantità, ma solo ad aumentarle».



E poi che è successo?

«E’ successo che ho chiesto aiuto agli Alcolisti Anonimi e dalla prima riunione la mia vita ha preso un’altra direzione».



E’ stato così facile dopo 17 anni di dipendenza?

«Assolutamente no.



E come si fa quando si è alcolisti?

«Bisogna darsi dei piccoli traguardi da raggiungere come quello di non bere per 24 ore. Rinunciare al primo bicchiere è forse lo scoglio più duro da superare. Poi non bevi per 48 ore e così via. Il periodi di astinenza varia da persona a persona, generalmente si tratta di “resistere” per un paio di settimane. Ma non è tanto quello che ti porta lontano dall’alcolismo quanto spalmare la rinuncia su un periodo molto più lungo. Perché a volte succede che anche dopo anni uno riprenda a bere. Io oggi sono astemio da 4 anni».



E come ci sei riuscito?

«Aiutando gli altri a non bere più, condividendo con loro i miei problemi. E convincendomi ogni giorno che se ce l’hanno fatta loro posso farcela anche io».



Come ti senti oggi?

«Meglio, decisamente meglio. Oggi sono sereno, ho recuperato i rapporti con la mia famiglia e ho un lavoro. Ma senza quel primo passo, senza dire: “Ho un problema” a voce alta non sarei mai arrivato a questo punto». (Pubblicato il 26/12/2017)