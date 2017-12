Cronache Strade come piste di F1 e schianti a tutte le ore, la svolta: a gennaio autovelox mobili Dal prossimo anno e per 30 mesi la ditta Gib Gestione Srl di Termoli fornirà alla polizia municipale i dispositivi elettronici per il controllo della velocità sulla strada di Rio Vivo, teatro di numerosi incidenti anche mortali. L’azienda formerà anche il personale della Polizia Municipale per l’uso dei dispositivi e dei software con tablet, smartphone e pc per il controllo delle auto non solo in quella zona, ma anche in altri punti della città indicati dagli agenti per la loro pericolosità. «E’ quello che ci voleva - commentano i residenti, a poche ore di distanza dall’ultimo incidente in cui un’auto si è ribaltata - così magari con le multe iniziano a capire che su questa strada devono rallentare e andare piano, anche camminare a piedi è diventato pericolossissimo, a questo proposito ci vorrebbero anche altre strisce pedonali. Pensano di essere sulla pista di Formula 1».

Le macchinette in dotazione alle forze dell’ordine saranno fornite dalla ditta Gib Service Srl di Termoli, vincitrice del bando di gara contro l’altra partecipante, voluto dal Comune per l’importo di 168mila e trentacinque euro (a cui si deve aggiungere l’Iva) per il noleggio degli strumenti del controllo elettronico della velocità non solo da utilizzare a Rio Vivo, dove gli incidenti si contano quasi ogni settimana, ma anche in altri punti pericolosi della città individuati dai vigili urbani ai quali saranno affidati i macchinari.



Proprio nel quartiere sud della città, i residenti da mesi avevano chiesto tramite il comitato di installare sulla strada principale dossi artificiali per rallentare la corsa o autovelox con la raccolta di 160 firme, ma la per 30 mesi complessivi.



Tra la fine dell’anno e l’inizio di gennaio, sarà firmato il contratto per il noleggio a canone e si darà inizio al servizio per cui saranno i vigili a decidere con quali modalità saranno utilizzati gli strumenti elettronici per dissuadere gli automobilisti dalle velocità troppo elevate. «Qui pensano di essere sul circuito di Formula 1, sfrecciano è la parola più adatta - commentano i residenti, qualche ora dopo l’ultimo incidente registrato nella serata di giovedì 14 dicembre con un’auto finita in una cunetta e ribaltata - anche camminare per una passeggiata è diventata una roulette russa, se corrono in curva, perdono il controllo e potrebbero centrare chiunque». Come accaduto ad un Suv finito di notte contro il cancello di due palazzine, distruggendo il citofono ma per fortuna senza impattare contro nessuno, visto che in quel momento il marciapiede era vuoto.



Gli agenti della municipale saranno poi preparati dalla stessa ditta vincitrice del bando all’uso della strumentazione e delle apparecchiature come fotocamere, telecamere collegate a smartphone, tablet e pc dal quale risalire al proprietario tramite l’istantanea della targa del veicolo. In base poi alla legge 142 del Codice della strada saranno assegnate le contravvenzioni, non solo multe ma anche decurtazione dei punti dalla patente e in caso di particolari situazioni anche il ritiro della patente.



Solo qualche giorno fa, un’altra auto aveva colpito in pieno il palo del segnale di divieto di accesso in via Rio di Vivo, rovinandolo nella parte più bassa e centrato un altro segnale, poco prima, piegandolo totalmente. Proprio per prevenire gli incidenti e diminuire la velocità, l’Amministrazione Comunale ha stabilito anche di costruire una nuova rotatoria proprio a Rio Vivo.



