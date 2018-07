02/07/2018 - Anche l’Esercito al Raduno dell’associazione nazionale Alpini Molise

Domenica 1 luglio, a Colli a Volturno, si è svolto il raduno sezionale annuale dell’associazione nazionale Alpini Molise.

L’evento, oltre alla partecipazione delle autorità civili e militari della regione, ha visto quest’anno anche la partecipazione di tanti cittadini e di centinaia di iscritti al Sodalizio provenienti da diverse regioni del Centro-Sud Italia.

La manifestazione ha avuto inizio con la cerimonia dell’alzabandiera seguita dalla deposizione di una corona d’alloro davanti al locale monumento ai Caduti e dalla tradizionale parata delle "penne nere".

Per l’occasione era presente anche il Comando militare Esercito "Molise" con un proprio stand informativo e promozionale in cui si sono fatte conoscere ai numerosissimi visitatori le diverse opportunità professionali offerte dall’Esercito Italiano. «Nella fattispecie, sono state fornite tutte le informazioni necessarie a poter intraprendere la carriera militare nei suoi molteplici aspetti: Accademia militare di Modena; concorsi per Ufficiale a nomina diretta; Allievo Maresciallo; Volontario in Ferma Prefissata; Atleta Militare e Scuole militari dell’Esercito – spiegano in una nota stampa dal corpo militare -. Sono state, inoltre, illustrate le modalità per poter accedere ai concorsi per le carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare unitamente alla possibilità di poter aderire al progetto sbocchi occupazionali per i volontari congedati senza demerito e alla riserva di posti nei concorsi indetti dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato».