01/07/2018 - Ritrovati siringa e alcuni profilattici sulla spiaggia nord di Termoli

Termoli. Ancora una segnalazione di rifiuti pericolosi sulla spiaggia di Termoli. La siringa della foto, che per fortuna era dotata ancora di cappuccio, è stata ritrovata sulla spiaggia nord, tratto libero di fronte al residence Acqua di Mare, nel pomeriggio su segnalazione di una bagnante. Oltre alla siringa, scoperti anche profilattici usati. La ricerca, come testimoniano i ragazzi di TermoliWwild, è avvenuta alla presenza di diversi bambini e testimonia ancora una volta la necessità di provvedere a una pulizia più accurata dell’arenile. Da questo punto di vista una idea potrebbe essere coinvolgere i volontari e le persone più sensibili all’ambiente che sarebbero disponibili a dare una mano, chiaramente a titolo gratuito, per rendere più sicura la spiaggia della città.