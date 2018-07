01/07/2018 - Dopo i fischi a Pontida, Fanelli a Toma: Chi detta la linea in Molise?

In Molise gli elettori hanno scelto una linea di governo di centrodestra moderato. Cosa si sta accadendo, invece? Una torsione su posizioni estreme, demagogiche, illiberali. I grillini e le altre forze politiche in Consiglio, che ne pensano? Non è questa la Regione scelta dai molisani, non è questa la Regione conosciuta per il suo volto umano, che rispetta gli obblighi internazionali e morali. Noi pensiamo che la linea di Salvini sia da condannare con fermezza. E chiediamo a Toma di assumere una posizione politica chiara ed inequivocabile. Perché non riuscirà a mantenere l’equidistanza né tanto meno la libertà di azione, ma solo ad incassare brutte figure, come pare sia avvenuto nella visita istituzionale lombarda. E questo, sinceramente, dispiace a tutti noi. Un Presidente rappresenta tutta la sua Regione e pertanto ha la responsabilità di garantire una guida indipendente e inclusiva di tutte le sensibilità».