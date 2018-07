02/07/2018 - Consigliera Bozzelli sprona sindaco: "Sistemi le strade come promesso"

Montenero di Bisaccia. La consigliera comunale di Montenero di Bisaccia Valentina Bozzelli segnala lo «stato di degrado in cui versano le strade del paese. Numerosi cittadini si sono rivolti a me, lamentando lo stato pietoso in cui versa la viabilità cittadina» afferma in un nuovo attacco nei confronti del sindaco Nicola Travaglini.

Per Bozzelli «turisti e cittadini emigrati, si sono ritrovati a fare i conti con strade davvero impraticabili e pericolose, ricche di insidie e di erbe infestanti.

Una, fra le tante, senza pretesa di elencarle tutte, Via Bainsizza, interessata dalla frammentazione della pavimentazione formata da mattonelle, che si sono staccate e che sono diventate delle vere e proprie mine vaganti».

La consigliera di minoranza rimarca come «cittadini ed emigrati sono stati impegnati in versamenti di tributi in favore del Comune di Montenero di Bisaccia, tanto che quest’ultimo avrebbe dovuto garantire quantomeno la manutenzione delle strade, la pulizia delle stesse, l’illuminazione, ed altro. Servizi che, invece, non vengono affatto garantiti, rendendo la vita per i residenti e il soggiorno per emigrati e turisti, davvero una avventura».

Valentina Bozzelli auspica «un pronto intervento da parte del Sindaco e della Sua amministrazione, affinché si rimbocchi le maniche e prenda seriamente a cuore la vicenda della viabilità cittadina, dando fattivo riscontro alle richieste legittime dei residenti».