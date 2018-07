01/07/2018 - Pontida, Toma cita Berlusconi e viene sommerso dai fischi leghisti

Pontida (bg). Doveva essere una mattinata di festa e di ringraziamento verso uno dei suoi alleati, la Lega, e invece per Donato Toma, neo Presidente della Giunta Regionale del Molise, il suo viaggio a Pontida si è trasformato in un vera figuraccia. Nel suo intervento, Toma cita Silvio Berlusconi dicendo che «ha dato l’ok alla formazione di un Governo tra i due partiti che hanno ottenuto più voti» e viene sommerso dai fischi del popolo della Lega.

Salito sul palco del raduno leghista, e dinanzi a 70 mila persone, Toma inizia il suo intervento ringraziando «Salvini e i parlamentari leghisti che sono venuti fisicamente a sostenere me in campagna elettorale e il Molise: se oggi si parla del Molise è grazie alla Lega». Parole che fanno il paio con le dichiarazioni rilasciate alla vigilia dell’appuntamento lombardo.

«Ho ricevuto una telefonata da Matteo Salvini che mi ha invitato al tradizionale raduno della Lega. Nel Molise la Lega ha fatto parte della coalizione che mi ha sostenuto alle recenti elezioni, è nell’attuale maggioranza in Consiglio regionale e ha un suo rappresentante in seno all’Esecutivo. Tra l’altro, i rapporti personali tra me e il ministro degli Interni, al di là della politica, sono di profonda stima reciproca e di cordiale amicizia. Per questo motivo ho accolto con piacere il suo invito e domenica sarà anche l’occasione per sollecitarlo a intervenire sul Governo Conte affinché si acceleri sulla mia nomina a commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo della sanità» aveva detto prima di partire.

Toma a questo punto lancia un appello a tutte le cariche istituzionali presenti sul palco. «Vi lascio un’idea: un appuntamento dei governatori di centrodestra nel Molise per parlare di autonomia e sviluppo». L’iniziativa viene applaudita e il discorso del Presidente, che volge al termine, sembra concludersi per il meglio ma così non è.

Il governatore, che leghista non è, pensa bene di fare un passaggio anche sul leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, convinto che le migliaia di persone assiepate sotto il palco apprezzino, purtroppo non è così. «Silvio Berlusconi, con grande senso di responsabilità, ha dato l’ok alla formazione di un Governo tra i due partiti che hanno ottenuto più voti e che hanno trovato una convergenza programmatica che, grazie alla Lega, ha permesso di sbloccare l’empasse esistente». Riflessione che invece di far scattare l’applauso e l’apprezzamento risultano indigeste al popolo salviniano: partono i fischi impietosi che sommergono il Presidente e che mettono in "imbarazzo"anche i colleghi governatori presenti sul palco. Un episodio, questo, che si somma a quello dello striscione "scissionista" fatto togliere dal governatore del Veneto Luca Zaia.

Alessandro Corroppoli