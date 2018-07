01/07/2018 - L’arbitro molisano Luca Massimi promosso in serie B

Promozione in serie B per il fischietto molisano Luca Massimi, 29enne arbitro della sezione di Termoli. C’è anche lui fra i cinque direttori di gara che sono stati promossi dalla Can C alla Can B, vale a dire il raggruppamento di arbitri che possono essere designati per le partite della serie cadetta italiana.

Cresciuto a Mafalda ma originario di Petacciato, Massimi si è fatto le ossa da giovanissimi sui campi polverosi delle serie minori, a cominciare da quelle molisane, scalando pian piano i vertici delle varie categorie. Quest’anno per Massimi la consacrazione in C, categoria nella quale ha diretto la finale playoff fra Cosenza e Siena.