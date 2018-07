01/07/2018 - Nuova scuola senza illuminazione esterna, il Comune stanzia 6mila euro

Campobasso. Seimila euro per dotare di un impianto di illuminazione esterna la scuola di via Sant’Antonio dei Lazzari. E’ la somma che ha deciso di stanziare l’amministrazione comunale dopo le sollecitazioni arrivate dal Movimento 5 Stelle. Dell’argomento se n’è parlato anche nel consiglio comunale del 29 giugno con una mozione volta a risolvere rapidamente quella che il consigliere pentastellato Simone Cretella ha definito «una vicenda grottesca nata a seguito di alcune varianti progettuali, definite "migliorative", che hanno fatto sparire il previsto impianto di illuminazione».

Il problema è diventato non più rinviabile quando i ladri sono entrati nell’edificio e hanno messo a soqquadro la scuola. Dunque, il gruppo M5S ha chiesto «un preciso impegno all’amministrazione per procedere in tempi rapidi all’installazione di un sistema illuminante che costituisca almeno un minimo deterrente per i malintenzionati che, alo stato attuale, sarebbero liberi di agire indisturbati nelle condizioni di buio assoluto in cui versa l’edificio nelle ore notturne».

L’impianto di illuminazione si farà. Ma Cretella annuncia: «Vigileremo affinchè l’impegno preso venga mantenuto e portato a termine nel più breve tempo possibile, verificando se le somme necessarie (appena 6 mila euro) saranno appostate nella prossima variazione di bilancio in maniera da completare il tutto durante la pausa estiva e riprendere il nuovo anno in un edificio un po’ meno vulnerabile».