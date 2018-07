01/07/2018 - Europei di calcio a 5, il molisano Cirelli nella squadra diabetici

C’è anche un pezzo di Molise nella nazionale italiana di calcio a 5 diabetici che affronterà i campionati europei di futsal a Bratislava dal 21 al 29 luglio prossimi. Ad indossare la casacca azzurra, per la quarta volta in carriera, sarà Davide Cirelli, calcettista in forza al Frosolone calcio a 5 con il quale ha conquistato nell’ultima stagione l’accesso alla serie C1 molisana.

Per il giocatore della nostra regione è un tassello importante che si aggiunge alla sua carriera. “Vestire la maglia azzurra è una cosa meravigliosa, è una splendida esperienza – assicura – poter disputare un europeo è motivo di grande orgoglio per me. Al di là dell’aspetto prettamente tecnico, è un’esperienza che ti forma a livello umano. Un’avventura di questo spessore ti permette di conoscere tanti ragazzi di altre nazioni con i quali rimanere poi in contatto. Stando con loro si cresce e si migliora sotto tutti gli aspetti”.

Per Cirelli si rinnova, dunque l’esperienza azzurra, tra l’altro con obiettivi importanti. “Ringrazio il selezionatore della nazionale italiana Ciro Lotti che ha deciso di darmi fiducia – interviene ancora il giocatore molisano – mi auguro di riuscire a dare un buon contributo alla squadra. Cercheremo di arrivare il più lontano possibile, l’obiettivo è la semifinale anche se siamo consapevoli del fatto che non sarà semplice perché ci saranno tante selezioni validissime che hanno il nostro stesso obiettivo”.





Nel 2014 gli azzurri sono stati eliminati ai gironi, nel 2015 la corsa si è fermata ai quarti di finale contro la Croazia dopo i tempi supplementari. Nel 2016 il torneo si è concluso ai gironi. Nel 2017, invece l’Italia non ha partecipato alla rassegna continentale. La competizione, per tutte le nazionali, prosegue anche dopo l’eliminazione perché poi si gioca dal quinto all’ottavo posto e dal nono al sedicesimo posto. Il raduno pre europeo ci sarà dal 17 al 21 luglio a Dugenta in provincia di Benevento e sarà necessario per mettere a punto gli ultimi dettagli prima della partenza per Bratislava.

Lostaff è composto dall’allenatore Ciro Lotti, dal dirigente Pino Liguori e dal medico sociale Cristina De Fazio. Per quanto concerne la squadra i convocati (ai quali si aggiungeranno altri tre elementi da valutare in ritiro su una rosa di cinque), sono Paolo Riccobene (portiere), Alessio Liguori (capitano), Davide Cirelli (vicecapitano), Marco Corsetti, Andrea Pizzuti e Kevin Martinez.