30/06/2018 - Slalom Città di Campobasso sarà quinta tappa del campionato italiano

Tre settimane e poi si alzerà il sipario sull’atteso Slalom Città di Campobasso, giunto alla 26esima edizione, memorial ’Gianluca Battistini’. Scongiurato il rischio del mancato svolgimento della gara, l’Automobile Club Campobasso e la famiglia Battistini si sono messi al lavoro affinchè tutto sia perfetto.

Il 21 e 22 luglio le curve della gildonese saranno attraversate dai campioni italiani ed europei di slalom. La kermesse molisana sarà valida come quinta tappa della competizione tricolore e come prova

del "Central European Zone", il Campionato Europeo di Slalom.

Intanto per il campionato italiano domani, 1 luglio, si corre a Monopoli il 6^ Slalom dei Trulli. La gara molisana dunque rappresenta il giro di boa del campionato 2018, otto le tappe inserite in calendario.





Dopo lo Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini a settembre doppio appuntamento con il 46^ Slalom Garessio San Bernardo e l’11^ Slalom Città di Bolca, per chiudere nel mese di ottobre con lo Slalom di Monte Condrò- Serrastretta.





In Molise in palio punti importanti per iniziare a definire la classifica finale. «Lo Slalom Città di Campobasso ’memorial Gianluca Battistini’ - spiegano gli organizzatori - sarà l’unica gara italiana per la Championship continentale, che ha già messo in archivio quattro tappe.

Lo staff dell’ACI Campobasso è a lavoro per le iscrizioni

e sul percorso.

Nella serpentina del circuito molisano

di 3,400 chilometri,

che partirà a poche centinaia di metri dal bivio di Mirabello Sannitico, i concorrenti si daranno battaglia affrontando con destrezza ed abilità le 16 postazioni di rallentamento previste per la corsa.

L’Automobile Club Campobasso e la Regione Molise lo scorso anno hanno stipulato una partnership a lungo termine per garantire che lo Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini ed il Rally del Molise proseguano negli anni. Le due manifestazioni automobilistiche rappresentano un’eccellenza sportiva della nostra regione che accendono sul Molise i riflettori nazionali ed internazionali per un evento sportivo ma anche di promozione turistica del territorio».