01/07/2018 - Raduno dipendenti sordi poste, presente segretario Cisl D’Alessandro

Campobasso. Si è svolto oggi, sabato 30 giugno, il grande raduno nazionale sordi Poste all’Hotel Capracotta.



Tutti i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. sordi d’ Italia si sono dati appuntamento nell’alto Molise per l’incontro, dove è intervenuto il Segretario della Cisl Poste Antonio D’Alessandro e ha dato un caloroso benvenuto nella terra del Molise, terra povera da un punto di vista economico ma ricca di storia, di cultura, di tradizioni, di solidarietà.



La Slp Cisl Antonio D’Alessandro dopo aver portato i Saluti del Segretario Generale Luca Burgalassi e del Segretario Interregionale Antonio Giannattasio ha affermato «che la Slp guarda con attenzione ai bisogni dei lavoratori, di tutti i lavoratori, soprattutto di quelli più svantaggiati in ragione della loro condizione fisica. La Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge nr 18 del 2009 anche in Italia, afferma: “la disabilità non è una condizione dell’essere umano in quanto tale ed è un concetto in evoluzione, il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambienti che possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”. Per consentire la piena inclusione e valorizzazione di ogni lavoratore e lavoratrice è dunque necessario agire sulle barriere ambientali, così come sul fronte della modalità operative e organizzative che limitano la piena ed effettiva partecipazione all’interno delle realtà lavorative.



Per un sindacato, qual è lo strumento per affermare in concreto questi principi? E’ la contrattazione, a tutti i livelli. Infatti, con il recente rinnovo contrattuale che può essere definito un contratto per la persona, oltre a mantenere i diritti mantenuti rispetto a una legislazione che cambia, in peggio, altri diritti acquisiti ex novo - ha precisato Antonio D’Alessandro - quali ad esempio, permessi per donatori viventi, permessi per calamità naturali, diritto alla disconnessione, aspettativa gestionale, cessione solidale delle ferie. Sempre con la contrattazione siamo riuscite a migliorare le politiche di welfare: fondo pensione integrativo, fondo sanitario integrativo, altre iniziative nel premio di risultato che dovremo rinnovare a breve.



L’unico strumento in possesso di un sindacato di categoria è quello della contrattazione, non abbiamo altri strumenti, anche per l’aiuto alle persone svantaggiate, e oggi per me è un motivo di grande orgoglio partecipare e confrontarmi con voi per prendere appunti come spunto per le prossime contrattazioni».



Il Segretario della Cisl Poste ha chiuso il suo intervento dedicando a tutti i partecipanti una poesia scritta da Kirk Kilgour, famoso pallavolista rimasto paralizzato nel ’76 a seguito di un incidente durante un allenamento. La preghiera è stata letta da lui in persona di fronte al Papa durante il Giubileo dei malati a Roma.