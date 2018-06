30/06/2018 - Terzo memorial in sport per Gigio Norante, poi musica

Campomarino. In ricordo di Gigio Norante, i suoi amici hanno organizzato il Terzo Memorial in Sport. Nel pomeriggio di oggi, sabato 30 giugno, a partire dalle 16 si svolgerà il triangolare di calcio a 5 nella struttura sportiva polivalente Kemarin, mentre alle 22 ci sarà il concerto degli Acid Lake per il Memorial in Live Music. Gli eventi sono stati organizzati dall’A.s. Campomarino, dalla S.S. Adriatica Campomarino e dallo Juventus Club.